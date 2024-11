Botafogo anuncia renovação de patrocínio às vésperas da final da Libertadores

Às vésperas da final da Libertadores, o Botafogo anunciou a renovação do contrato de patrocínio com a marca Centrum, da Haleon, até dezembro de 2025. O clube e o multivitamínico são parceiros desde 2020, ano em que o Glorioso retornou à Série A do Brasileirão.

continua após a publicidade

Libertadores: entenda o pagamento da premiação e o impacto da alta do dólar

Com o novo acordo, Centrum segue nas mangas das camisas das equipes masculina e feminina, além de ser exibida também nos uniformes de treino, de aquecimento e de viagem, no ônibus do clube, backdrops, placas de publicidade, no telão e nas redes sociais.

O clube não divulgou os valores do contrato.

- A renovação da nossa parceria com a Centrum é um marco importante para o Botafogo, não apenas pelo fortalecimento da relação comercial, mas pela sintonia entre nossos valores e visão de mundo. Acreditamos que o impacto positivo vai além do esporte e da saúde, abrangendo temas sociais de grande relevância. Essa colaboração reforça nosso compromisso com iniciativas que promovem o bem-estar e o desenvolvimento de nossa comunidade, deixando um importante legado - declarou Paula Young, Head de Ativações e Relações Internacionais do Botafogo.

continua após a publicidade

Botafogo renova acordo de patrocínio com a Centrum (Foto: Divulgação/Botafogo)

- Há cinco anos investimos com muita energia em um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Mais do que uma mídia, o Botafogo é um parceiro estratégico, que nos conecta com uma torcida apaixonada e reverbera nossa marca por todo o continente. Neste momento decisivo, entendemos que a renovação do patrocínio é mais um importante passo em nossa jornada. Seguimos juntos, cheios de energia e de disposição para um ano ainda mais glorioso - disse Rafael Jones, diretor de mídia da América Latina na Haleon.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A parceria entre Centrum e Botafogo já rendeu diversas ações de responsabilidade social nos últimos anos, entre elas uma campanha de conscientização sobre a prevenção da COVID-19; o apoio ao movimento Hora Delas, que busca dar voz ativa, presença e espaço para as mulheres; e o “Manto da Desigualdade”, que transformou em gráficos as listras da camisa do Botafogo, evidenciando a desigualdade que afeta a saúde e o bem-estar da população negra no Brasil.