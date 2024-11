Libertadores: entenda o pagamento da premiação e o impacto da alta do dólar

A final da Libertadores acontece neste sábado (30) entre Atlético-MG e Botafogo, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O campeão levará um prêmio recorde de 23 milhões de dólares (cerca de R$ 139,1 milhões na cotação atual) e o vice ficará com 7 milhões de dólares (cerca de R$ 42,3 milhões), fora os valores acumulados durante a competição.

Atlético-MG x Botafogo: quanto os clubes já ganharam com premiação nessa Libertadores?

Mas você sabe como é feito o pagamento dessas premiações aos clubes? E se a alta do dólar, registrada nos últimos dias, pode impactar o valor a ser recebido pelos finalistas? O Lance! Biz te mostra.

A competição distribui premiações aos seus participantes desde a fase inicial. Os pagamentos dos prêmios de cada fase são feitos de 10 a 15 dias corridos após a realização do jogo do time como anfitrião ou, no caso da final, do jogo único.

O prêmio é enviado em dólar pela Conmebol para a associação nacional do país a qual o time pertence. No caso do Brasil, o repasse é feito para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), e é ela quem faz a retenção de impostos sob o valor e envia a premiação ao clube.

A premiação pode ser impactada pela alta do dólar?

Sim, pode. No entanto, o fato do dólar estar alto no dia da final, por exemplo, não significa que o prêmio convertido será maior. Isso porque a conversão só será feita quando a Conmebol enviar a premiação para a CBF.

Assim, se o câmbio do dólar estiver a R$ 6,05 no sábado (30), dia da final, mas estiver a R$ 5 no dia da transferência, a conversão será calculada a R$ 5.

Confira as premiações dadas por fase da Libertadores 2024:

Fase de grupos: US$ 3 milhões + US$ 330 mil por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão

Quartas de final: US$ 1,7 milhão

Semifinal: US$ 2,3 milhões

Vice-campeão: US$ 7 milhões

Campeão: US$ 23 milhões