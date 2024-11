Atlético-MG x Botafogo: quanto os clubes já ganharam com premiação nesta Libertadores

Atlético-MG e Botafogo disputam a final da Libertadores de 2024 neste sábado (30), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Quem conquistar o título levará para casa a taça e 23 milhões de dólares (cerca de R$ 139,1 milhões na cotação atual). Mas os dois times já têm uma bolada acumulada por chegarem à decisão da competição.

Botafogo

O Botafogo já garantiu 10,25 milhões de dólares (cerca de R$ 62,3 milhões na cotação atual) somando as premiações da fase pré-Libertadores à semifinal. Se for campeão, o Glorioso chegará ao prêmio de 33,3 milhões de dólares (R$ 201,7 milhões). Se ficar com o segundo lugar, o prêmio ficará em R$ 104,6 milhões), já que o valor pago ao vice é de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 42,3 milhões).

💰Veja a premiação do Botafogo em detalhes:

Pré-Libertadores: US$ 1,1 milhão (R$ 6,65 milhões)

Fase de grupo: US$ 3,99 milhões (US$ 3 milhões + 330 mil dólares por vitória) (R$ 24,1 milhões)

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,5 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 10,2 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13,9 milhões)

Atlético-MG

O Galo chega a essa final com 9,9 milhões de dólares (cerca de R$ 59,8 milhões na cotação atual) garantidos. Se for campeão, o clube voltará para Minas Gerais com 32,9 milhões de dólares (cerca de R$ 199 milhões) e, se for derrotado na final pelo Botafogo, a premiação ficará em 16,9 milhões de dólares (cerca de R$ 102,2 milhões).

💰Veja a premiação do Atlético-MG em detalhes:

Fase de grupo: US$ 4,65 milhões (US$ 3 milhões + 330 mil dólares por vitória) (R$ 28,1 milhões)

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,5 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 10,2 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13,9 milhões)

