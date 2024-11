Botafogo vai para final da Libertadores com Adryelson e Barboza na zaga

O técnico Artur Jorge escalou Adryelson e Barboza como a dupla titular da zaga do Botafogo para a grande final da Libertadores, diante do Atlético-MG, neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no Monumental de Nuñez. Os dois foram a campo no último treino alvinegro antes da decisão, realizado nesta sexta-feira na capital argentina.

Adryelson vai ocupar a vaga de Bastos. O defensor sentiu o posterior da coxa esquerda na vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, na terça-feira, e até viajou a Buenos Aires, mas não tem chances de atuar. Nesta sexta, ele ficou entregue à fisioterapia e sequer foi a campo.

Assim, o provável time do Botafogo para a decisão da Libertadores terá John; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus

Textor vai a treino do Botafogo; Artur Jorge tenta ‘lambreta’

O treino desta sexta-feira foi realizado no CT do Tigre — à tarde, Botafogo e Atlético-MG fazem reconhecimento do gramado da final. E a atividade do fim da manhã também teve espaço para descontração.

Dono da SAF do Botafogo, John Textor acompanhou o treino e postou vídeo em que aparece dando um tapa no fotógrafo oficial do clube, Vitor Silva. Mas foi um tapa amistoso; o ato ‘peculiar’ foi a maneira que o empresário encontrou para chamar atenção do profissional e parabenizá-lo pelo aniversário.

John Textor também conversou com o técnico do time, Artur Jorge. O comandante do time ainda arriscou uma lambreta, sem muito sucesso.