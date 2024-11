Maiores partidas entre Botafogo e Atlético-MG na história

Botafogo e Atlético Mineiro brigam pela glória eterna na final da Copa Libertadores da América. O time carioca briga pelo seu primeiro título, enquanto o Galo busca o bicampeonato da maior competição de clubes da América do Sul. o Lance! traz as maiores partidas entre Botafogo e Atlético-MG.

As equipes decidem a grande final da Libertadores de 2024; confira as maiores partidas da história entre Botafogo e Atlético-MG (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Confira as maiores partidas entre Botafogo e Atlético-MG

5º lugar: Atlético-MG 2 x 3 Botafogo - Quadrangular de Belo Horizonte 1964

A quinta maior partida entre Botafogo e Atlético-MG aconteceu no ano de 1964. Naquela ocasião, as equipes disputavam uma vaga na final do Quadrangular de Belo Horizonte. O Glorioso rapidamente abriu uma vantagem de 3 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Élton, Garrincha e Gérson. Já no final da partida, Nílson e Viladônega até deram uma esperança para a torcida do Galo, mas o jogo terminou com o placar de 3 a 2 para os cariocas.

4º lugar: Atlético-MG 0 x 2 Botafogo - Campeonato Brasileiro 1994

Pelas quartas de final do Brasileirão de 1994, o Botafogo conseguiu um grande resultado para cima do Atlético, garantindo o posto de quarta maior partida entre os clubes. Naquela oportunidade, o Glorioso já havia vencido o Galo no primeiro jogo da fase mata-mata, depois de virar a partida, terminando em 2 a 1.

Já no segundo embate, com dois gols de Túlio Maravilha, já nos últimos momentos da partida, o Botafogo se classificou para as semifinais.

3º lugar: Atlético-MG 2 x 0 Botafogo - Copa Sul-Americana 2019

Pela Sul-Americana de 2019, Atlético-MG e Botafogo se enfrentaram para decidir uma vaga nas quartas de final da competição. No jogo de ida das oitavas, o Glorioso levou vantagem, e conquistou uma vitória de 1 a 0 contra o rival.

No jogo da volta, no entanto, o Galo reverteu o revés do primeiro jogo, vencendo o confronto por 2 a 0, com gols já nos últimos vinte minutos de partida, assim estando na lista como terceiro maior partida entre Botafogo e Atlético-MG.

Túlio Maravilha decidiu as quartas de final para a equipe do Botafogo, em 1994 (Foto: Reprodução)

2º lugar: Botafogo 3 x 0 Atlético-MG - Copa Conmebol 1993

O segundo lugar da lista das maiores partidas entre Botafogo e Atlético-MG fica com o jogo entre as equipes pela semifinal da Copa Conmebol de 1993. Na ocasião, o Glorioso conseguiu aplicar uma virada para cima de seu rival.

No primeiro confronto entre os dois, o Galo venceu a partida pelo placar de 3 a 1, fazendo com que a equipe carioca tivesse a dura missão de reverter o placar. No segundo embate entre os times, o Botafogo aplicou um 3 a 0 na equipe mineira, se classificando para a final da Copa Conmebol.

1º lugar: Botafogo 0 x 1 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 1971

No Campeonato Brasileiro de 1971, Botafogo, Atlético Mineiro e São Paulo chegavam para o triangular final da competição, para decidir o título do campeonato. O último jogo da fase final foi justamente entre o Glorioso e o Galo. Atlético e São Paulo brigavam diretamente pelo título, enquanto o time carioca corria por fora, com pouquíssimas chances de títulos no último jogo.

O resultado da partida decisiva terminou em 1 a 0 para a equipe mineira, com gol de Dario, na segunda etapa da partida. Com isso, o Atlético-MG se sagrou campeão do Brasileirão de 1971.