Bets ganham concorrência nos naming rights dos estaduais em 2025

O domínio das casas de aposta no futebol brasileiro não são uma novidade. As empresas alcançaram grande representatividade com os clubes da elite nacional e são as principais patrocinadoras de 95% das equipes da Série A do Brasileirão. Por outro lado, nos campeonatos estaduais, as bets têm uma forte concorrência de outro segmento de mercado em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Brasileirão 2025 só terá dois times sem uma bet como patrocinadora master

O Lance! realizou um levantamento dos naming rights das 27 competições estaduais desta temporada para mostrar quais marcas têm se associado às federações de todo o país. As competições caminham neste momento para o fim das primeiras fases e o início das disputas de mata-mata, trazendo ainda mais relevância para os nomes associados aos campeonatos.

O Campeonato Pernambucano é patrocinado pela Bet Nacional. (Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife)

Entre todas as federações, apenas a amapaense ainda não iniciou seu campeonato, que está previsto para começar em março. Das 26 restantes - sendo 25 estados e o Distrito Federal - oito delas são parceiras de casas de apostas, mas o segmento de instituições financeiras surge como a grande concorrente nos acordos de patrocínio.

continua após a publicidade

Ao analisar os naming rights das bets, há uma concentração de três empresas nas federações. A Superbet, que já tem os patrocínios masters de equipes como o São Paulo e Fluminense, na Série A, é detentora de seis campeonatos. Bet Nacional, que é a mais nova master do Sport, e a 4play.bet, têm um estadual cada.

➡️ Brasileirão é a liga mais valiosa do mundo fora da Europa; veja ranking

Do lado das instituições financeiras, quatro bancos investiram nos patrocínios dos campeonatos estaduais. A principal marca é a da Sicredi, que no ano passado já havia fechado acordo com alguns campeonatos, entre eles o Paulistão, e esse ano estendeu sua participação, incluindo o naming rights da Copinha 2025 e do Paulistão Feminino.

continua após a publicidade

A Sicredi assinou com três federações um contrato de exclusividade para patrocinar o nome da competição e mais um outro acordo onde divide a marca principal. No Campeonato Mato-Grossense, a instituição cooperativa do mercado financeiro divide com a Martinello, de materiais de construção, o nome do estadual.

O Paulistão 2025 é patrocinado pela Sicredi. (Foto: Mauro Horita)

A Sicoob, que também é uma gigante cooperativa do sistema financeiro do país, é dona do naming rights do Campeonato Mineiro 2025. Na lista de bancos, ainda há o BRB e o Banpará. Neste último caso, é um investimento do Governo do Estado do Pará através do Banco do Estado do Pará para comprar o nome da competição no estado. É o único caso onde há uma instituição pública envolvida.

Na lista, ainda existem acordos com empresas do ramo de educação, comércio de supermercados e de concessionárias de veículos.

Da lista levantada pelo Lance!, oito não anunciaram acordos de patrocínio e não exibem marcas além da própria federação ao citar a competição estadual. As únicas empresas que aparecem são as parceiras de transmissão dos jogos. No caso do Tocantinense, não há naming rights associados, mas a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) divulga a Euro Sports como fornecedora da bola do campeonato.

➡️ Quanto João Fonseca garantiu de premiação pelo título do ATP de Buenos Aires

Veja as marcas que patrocinam os campeonatos estaduais em 2025

A Superbet é a que mais desembolsou para ter seu nome exposto nas competições. Ela assinou acordos para ter o naming rights do Campeonato Carioca, Baiano, Cearense, Capixaba, Gaúcho e Sergipano. Uma curiosidade é que acordo com a bet prevê que as competição usem o prefixo "Super" para destacar o nome da empresa. Os torcedores podem notar que há menções como "Super Campeonato Carioca" ou "Super Campeonato Baiano", por exemplo.

A Bet Nacional fechou com a Federação Pernambucana de Futebol e a 4play.bet assinou para o Campeonato Goiano, apesar de não ter sua marca em destaque em todas as publicações de redes sociais ou peças de divulgação nos estádios.

A Sicredi exibiu sua marca desde o sorteio do Paulistão 2025. (Foto: Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão)

Entre os bancos e outras instituições financeiras, a Sicredi está no Paulistão, Rondoniense, Mato-Grossense e Roraimense.

Marcas locais também surgem na lista dos naming rights, como o Fort Atacadista no Campeonato Catarinense, Jelta Fiat, rede de concessionárias da marca, no Campeonato Piauiense, e o Centro Universitário de João Pessoa (Unipê) no Campeonato Paraibano.

Lista dos naming rights do estadual 2025