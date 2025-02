Brasileirão é a liga mais valiosa do mundo fora da Europa; veja ranking

Com uma marca cada vez mais alcançando o mercado internacional, o Brasileirão, hoje, é a liga que compete com outros ao redor do mundo e tem sido visto por grandes jogadores como destino positivo para suas carreiras. Esse processo de internacionalização - ainda que inicial - já rende um grande fruto ao produto, que é a competição mais valiosa do mundo fora da Europa.

Essa importante posição foi constatada em um estudo feito pela SportingPedia, site de notícias esportivas com foco na criação de rankings e estatísticas no futebol. A lista coloca o Brasileirão com a incrível sexta posição em comparação com grandes ligas ao redor do mundo. Além disso, mostra que a competição brasileira ultrapassa a marca de um bilhão de euros em valor de mercado.

Brasileirão é a 6ª liga mais valiosa do mundo após divulgação de ranking. (Foto: Staff Images/CBF)

Na frente do Brasileiro, estão apenas as consideradas "cinco grandes" da Europa, que são justamente os mercados relevantes em transferências e negócios do esporte. A Premier Legaue, da Inglaterra, lidera com 11,77 bilhões de euros, pouco mais de R$ 70 bilhões na cotação atual. Na seguida, vem La Liga, da Espanha, Serie A italiana, Bundesliga, na Alemanha, e a francesa Ligue 1. O Brasil também fica à frente de campeonatos como o português e holandês.

Ranking das ligas de futebol mais valiosas do mundo

A liderança da Premier League não surpreende ninguém, visto que a competição é a mais vista do mundo entre as ligas nacionais, e que paga as maiores cotas de televisão aos clubes participantes. Entretanto, a diferença para a segunda posição chama muito a atenção. A La Liga é avaliada em "apenas" 5,29 bilhões de euros, cerca de R$ 30 bilhões. Esse valor é quase R$ 40 bilhões menos que a Inglaterra.

A sequência segue com valores próximos, como a Serie A da Itália, que vale 5,07 bilhões de euros (R$ 30,3 bi), a Bundesliga, que vale 4,48 bilhões (R$ 26,7 bi) e a França, que marca 3,52 bilhões de euros (R$ 21 bilhões). O Brasileirão surge logo depois, já na casa de 1 bilhão de euros, ou R$ 9,7 bilhões.

Premier League (Inglaterra): 11,770 bilhões de euros (70,49 bilhões de reais)

11,770 bilhões de euros (70,49 bilhões de reais) La Liga (Espanha): 5,290 bilhões de euros (31,68 bilhões de reais)

5,290 bilhões de euros (31,68 bilhões de reais) Serie A (Itália): 5,070 bilhões de euros (30,35 bilhões de reais)

5,070 bilhões de euros (30,35 bilhões de reais) Bundesliga (Alemanha): 4,480 bilhões de euros (26,85 bilhões de reais)

4,480 bilhões de euros (26,85 bilhões de reais) Ligue 1 (França): 3,520 bilhões de euros (21,08 bilhões de reais)

3,520 bilhões de euros (21,08 bilhões de reais) Brasileirão (Brasil): 1,630 bilhões de euros (9,76 bilhões de reais)

Liga Portugal (Portugal): 1,590 bilhões de euros (9,52 bilhões de reais)

1,590 bilhões de euros (9,52 bilhões de reais) Eredivisie (Países Baixos): 1,280 bilhões de euros (7,67 bilhões de reais)

1,280 bilhões de euros (7,67 bilhões de reais) MLS (Estados Unidos): 1,240 bilhões de euros (7,42 bilhões de reais)

1,240 bilhões de euros (7,42 bilhões de reais) Super Lig (Turquia): 1,150 bilhões de euros (6,88 bilhões de reais)

1,150 bilhões de euros (6,88 bilhões de reais) Saudi Pro League (Arábia Saudita): 1,020 bilhões de euros (6,11 bilhões de reais)

1,020 bilhões de euros (6,11 bilhões de reais) Torneo Apertura (Argentina): 962 milhões de euros (5,76 bilhões de reais)

962 milhões de euros (5,76 bilhões de reais) Jupiler Pro League (Bélgica): 960 milhões de euros (5,75 bilhões de reais)

Comparação com outros mercados

Por mais que ligas como o Campeonato Saudita e a MLS, nos Estados Unidos, tenham suas marcas muito mais fortes no mercado internacional pela quantidade de estrelas do futebol atuando em seus jogos, essas competições têm um desequilíbrio muito grande quando se compara esses craques ao perfil do "jogador padrão" do campeonato. São atletas que, geralmente, pouco agregam dentro e fora de campo para suas equipes, principalmente em movimentos da janela de transferências.

Cristiano Ronaldo é a grande estrela do Al-Nassr e da Liga Saudita atualmente. (Foto: Reprodução/Al-Nassr)

Isso deixa as ligas atrás do Brasil nesse ranking geral de valorização dos produtos futebolísticos. Ainda que a diferença seja pouca, é relevante constatar que o Brasileirão se mantém na frente, mesmo que sejam países com moedas mais valorizadas (e compatíveis muitas outras partes do mundo) e com a economia mais estável que a brasileira.

Portugal e Holanda são países que têm times com um potencial técnico mais forte que os do Brasil, visto que os principais clubes de cada um desses deles disputam competições de peso, como a Liga dos Campeões, e que são mais difíceis que a liga brasileira.

Por outro lado, o Brasileirão tem praticado uma política de altos salários para grandes estrelas, estruturas de elite nas grandes equipes e um campeonato que exige fisicamente dos jogadores, o que atrai muitos deles para cá ao invés de jogar em um time de "segunda prateleira" no futebol europeu.

Competições brasileiras "sobram" na América do Sul

Tratando-se de um atleta sul-americano, o negócio se torna ainda mais fácil. Isso porque boa parte deles já sabe como está o cenário valorizado do futebol brasileiro e entende que o país domina as principais competições continentais a cada ano que passa.

Um dos principais reflexos desse cenário de vantagem dos times brasileiros se reflete no dinheiro conquistado em premiações pelas competições. Em 2025, a Copa Do Brasil, por exemplo, pagará mais de R$ 100 milhões ao campeão, um valor extremamente maior que o restante da América do Sul.

Flamengo faturou R$ 93 milhões pelo título da Copa do Brasil 2024. (Foto: Marcos Júnior/CBF)

No fim de 2024, uma declaração do ex-jogador e presidente do Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, viralizou ao comparar as cifras da copa brasileira com as do campeão da Copa da Liga Argentina.

O Flamengo recebeu 32 vezes mais que o Estudiantes, que bateu o Vélez Sarsfield na decisão. No ano passado, a Federação Argentina de Futebol (AFA) pagou meio milhão de dólares (cerca de R$ 2,9 milhões na época), além de 70% do valor arrecadado na bilheteria do time rival na decisão.

A Copa da Argentina, equivalente a nossa Copa do Brasil, tem como prêmio 171 milhões de pesos argentinos para o campeão, o que corresponde a R$ 985 mil. Em 2025, times das Série C, D e sem divisão que vão jogar a copa mata-mata receberão R$ 1 milhão apenas pela disputa da segunda fase do campeonato aqui no país.