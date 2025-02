João Fonseca fez história e venceu seu primeiro torneio da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) na carreira. Aos 18 anos, o brasileiro bateu o argentino Francisco Cerúndulo por 6/4 e 7/6 (7/1) e faturou o ATP 250 de Buenos Aires. Além do título inédito, o tenista recebeu mais uma bolada como premiação pelo título.

Apenas pela vitória no jogo deste domingo (16), João Fonseca faturou US$ 100 mil, cerca de R$ 570 mil na cotação atual. Entretanto, o valor recebido pelo jovem é ainda maior ao somar toda a premiação conquistada ao longo da competição.

🏆 João Fonseca vence Cerundolo e conquista primeiro ATP em Buenos Aires

Na primeira fase, Fonseca despachou o argentino Etcheverry e levou US$ 7 mil, ou R$ 39 mil. Nas oitavas e quartas, a premiação foi de US$ 11,5 mil (R$ 65 mil) e US$ 19,9 mil (R$ 113 mil), respectivamente. A semifinal deu ao brasileiro mais US$ 34,3 mil, ou R$ 195 mil, pela vitória contra o sérvio Laslo Djere.

Ou seja, ao somar a bolada da final com o dinheiro conquistado ao longo das outras quatro fases do ATP, João Fonseca sai de Buenos Aires com US$ 172,7 mil, o que corresponde a R$ 984 mil.

Cerúndulo, que ficou com o vice-campeonato, terminou sua trajetória com US$ 131 mil, ou R$ 746 mil, já que o segundo colocado recebe um valor menor.

Veja a premiação a cada fase do ATP 250 Buenos Aires

Primeira rodada: US$ 7 mil (R$ 39 mil)

Segunda rodada: US$ 11,5 mil (R$ 65 mil)

Quartas de final: US$ 19,9 mil (R$ 113 mil)

Semifinais: US$ 34,3 mil (R$ 195 mil)

Vice-campeão: US$ 58,4 mil (R$ 332 mil)

Campeão: US$ 100 mil (R$ 570mil)



Como foi a final vencida por João Fonseca?

Primeiro set

João Fonseca começou bem o primeiro set da final em Buenos Aires. Aproveitando os erros iniciais de Francisco Cerúndolo, o brasileiro confirmou o primeiro game da partida. O argentino reagiu rapidamente e igualou o placar após alguns deslizes do carioca. O ambiente de decisão ficou intenso, a ponto de o árbitro precisar intervir para controlar as torcidas sempre que um dos tenistas se preparava para sacar. Mostrando personalidade, Fonseca manteve a consistência nos momentos decisivos e, com um ace, fechou o primeiro set em 6/4.

Tie-Break

João Fonseca foi avassalador no tie-break, abrindo rapidamente 4 a 0 e deixando Francisco Cerúndolo sem reação. O argentino conseguiu apenas um ponto, mas não foi o suficiente para frear o domínio do brasileiro. Com uma atuação impecável, demonstrando talento, firmeza mental e superioridade técnica, Fonseca fechou o tie-break em 7 a 1, garantindo seu primeiro título de ATP em grande estilo.

