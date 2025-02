Betano anuncia renovação de contrato com Felipe Massa

A Betano anunciou a renovação de sua parceria de sucesso com Felipe Massa, que acontece desde 2023, nesta sexta-feira (7). O piloto brasileiro, reconhecido mundialmente por sua carreira na Fórmula 1 e pelas recentes vitórias na Stock Car, que o tornaram vice-campeão da modalidade, dará continuidade à parceria com a Betano em um contrato multi-year, reforçando a conexão entre a marca, o piloto e seus fãs.

continua após a publicidade

— Felipe Massa é mais que um embaixador da Betano; ele é um símbolo de confiança que compartilha valores semelhantes conosco e tem uma história que inspira. Renovar essa parceria faz parte do nosso compromisso em oferecer aos torcedores experiências únicas e ampliar nossa presença no esporte brasileiro. Massa também será nosso embaixador do jogo responsável e se envolverá em iniciativas sociais da Betano — destaca Guilherme Figueiredo, Country Manager da Betano no Brasil.

➡️ Gabriel Bortoleto veste pela primeira vez o macacão da Sauber; veja

Para comemorar a renovação e assinar oficialmente o contrato, Massa visitou o novo escritório da Betano. Os funcionários tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, conseguir autógrafos e tirar fotos enquanto compartilhavam seu entusiasmo pela parceria renovada.

continua após a publicidade

— Esta é uma relação muito especial. Tenho orgulho de representar uma marca que entende e valoriza o esporte. Cada evento e ativação que realizamos juntos foi criado com um objetivo em mente: oferecer momentos inesquecíveis para os fãs do esporte. É um prazer continuar com esta parceria e espero conquistar muito mais juntos nos próximos anos — afirma Felipe Massa.

➡️ Leclerc exalta sucesso de Hamilton na Fórmula 1: ‘Vai nos impulsionar’

Felipe Massa e Guilherme Figueiredo, Country Manager da Betano no Brasil (Foto: Osllo/Betano)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O piloto brasileiro tem uma carreira repleta de conquistas. Vice-campeão da F1 em 2008 e com vitórias em diversas competições internacionais, é ídolo de milhares de entusiastas do automobilismo.

continua após a publicidade

Durante a parceria com a Betano, Felipe Massa participou de diversas ativações com fãs do esporte e clientes da marca. Entre os destaques, o evento Betano Racing, onde influenciadores e convidados tiveram a oportunidade de correr lado a lado com o piloto, criando momentos de adrenalina e diversão. Além disso, Betano recebeu Massa no Tour da Taça da Copa América em São Paulo e nas ativações em Belo Horizonte, com o Atlético Mineiro, durante a histórica primeira etapa da Stock Car na cidade.