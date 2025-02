Gabriel Bortoleto veste pela primeira vez o macacão da Sauber; veja

A Sauber, equipe de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, revelou nas redes sociais, nesta sexta-feira (7), o primeiro macacão que o brasileiro irá usar na temporada de 2025. Desde 2017, o Brasil não tinha representante na categoria. O jovem de 18 anos é o atual campeão da Fórmula 2, correrá ao lado de Nico Hülkenberg, alemão que compete na F1 desde 2010.

O time suíço manteve o padrão do ano passado e continuará com as cores verde e preto em seus uniformes. Além dos patrocínios, o macacão contém o nome e a nacionalidade de Gabriel Bortoleto. Já na calça, estão presentes o nome “Gabriel” e o número 5, escolhido pelo jovem para representá-lo nesta temporada.

A postagem também apresenta o uniforme de Nico Hülkenberg. Com as mesmas padronizações de Gabriel Bortoleto, o macacão contém o nome do alemão e o número 27 na sua calça.

A estreia de Gabriel Bortoleto será realizada no dia 16 de março, início da temporada de 2025 da Fórmula 1. As pinturas dos carros serão reveladas em um evento conjunto promovido pela categoria em Londres, na Inglaterra, no dia 18. Entre os dias 26 e 28, o Autódromo de Sakhir, no Bahrein, abriga os testes de pré-temporada.

Gabriel Bortoleto é o número cinco da Sauber (Luca Bassani | Divulgação)

Além de ser o 14º atleta a passar pela Sauber, Gabriel Bortoleto é o terceiro piloto brasileiro a estrear pela escuderia. Antes do paulista, Felipe Massa (2002) e Felipe Nars (2015) passaram pela equipe. Nars, inclusive, tem o melhor resultado de estreia de um piloto do país na categoria, com um quinto lugar no GP da Austrália daquele ano. A estreia de do brasileiro será no GP da Austrália, em Melbourne, durante os dias 14 e 16 de março.