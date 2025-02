Leclerc exalta sucesso de Hamilton na Fórmula 1: ‘Vai nos impulsionar’

Charles Leclerc tem vivido seus primeiros dias como companheiro de equipe de Lewis Hamilton na Fórmula 1. O monegasco enalteceu o sucesso do maior vencedor da história da categoria para garantir que o britânico vai ajudar a Ferrari subir de patamar.

continua após a publicidade

➡️Mercedes enxerga Russell mais maduro na Fórmula 1: ‘Tudo para ser campeão’

Vice-campeã de Construtores na Fórmula 1 em 2024, a Ferrari busca um título que não chega desde 2008, quando Felipe Massa e Kimi Raikkonen superaram a McLaren e deram o último campeonato de equipes para o time de Maranello. Quando o assunto é o Mundial de Pilotos, o jejum é um pouquinho maior: o finlandês ganhou a temporada de 2007, diante de Hamilton e Fernando Alonso, então, companheiros em Woking.

Além de demonstrar a confiança que Hamilton vai ajudar a Ferrari a dar um salto, Leclerc confessou ter curiosidade em ver com maior profundidade a forma do britânico trabalhar, o que, na visão do monegasco, pode representar “diferentes perspectivas” dentro de Maranello.

continua após a publicidade

— Com o tamanho sucesso que Lewis alcançou, vai ser muito interessante ouvi-lo e ver como ele costumava trabalhar em outros times muito bem-sucedidos. Ele esteve na Mercedes e McLaren, onde ganhou títulos pelas duas equipes. Com certeza ele vai nos impulsionar, nos ajudar a aprender e ver diferentes perspectivas de trabalho — falou Leclerc ao "RacingNews365."

Charles Leclerc vai para o sexto ano de Ferrari na Fórmula 1 (Foto: Ferenc Isza/AFP)

Por enquanto, Leclerc esteve com Hamilton em alguns testes nas últimas semanas — Fiorano, na Itália, e Barcelona, na Espanha. Ainda pouco diante da jornada que ambos terão pela frente ao longo das 24 etapas do calendário.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.