O Liverpool goleou o Tottenham e garantiu a classificação para a final da Copa da Liga Inglesa. O time havia perdido a partida de ida e começou o jogo atrás no placar e com desvantagem no agregado. Porém, o time não se deixou abalar e aplicou um chocolate nos Spurs, ganhando por 4 a 0, com gols de Gakpo, Salah, Szoboszlai e van Dijk. Com a classificação, o time garantiu aos Reds cerca de R$ 300 mil reais.

Com a vitória, o time vai a grande final e enfrenta o Newcastle, que eliminou o Arsenal tranquilamente, fazendo 2 a 0 em ambas partidas de ida e volta. O duelo acontecerá no Wembley e vai acontecer no dia 16 de março.

Dinheiro da premiação

Os times semifinalistas, por chegar nesta fase, também faturaram dinheiro e conseguiram cerca de R$ 150 mil reais. Nesse caso, Tottenham, Liverpool, Arsenal e Newcastle ganharam esse bônus. Apesar da derrota, os times de Londres não saíram perdendo em tudo neste caso.

O Liverpool e Newcastle são os que mais faturaram e ainda podem ganhar mais. Os times ganharam R$ 300 mil pela classificação à final. A bolada vem como uma forma de enxugar suas contas, logo após uma janela de transferência movimentada. O ganhador da final, além do grande título, vai fatura cerca de R$ 300 mil reais para casa e o troféu da Copa da Liga Inglesa.

Como foi a classificação do Liverpool

O jogo começou morno e o Liverpool dominou as ações iniciais, porém, não teve muito capricho para finalizar as oportunidades de gol. Porém, na segunda metade do primeiro tempo, os Reds pressionou e Gakpo abriu o placar, tirando o peso do nervosismo das costas.

Liverpool virou o jogo com gol de Salah (Oli Scarff/AFP)

Diferente da primeira etapa, o segundo tempo começou eletrizante. O goleiro Kinský foi do céu ao inferno, salvando uma bola a queima-roupa e cometendo pênalti em seguida. O artilheiro Salah converteu o gol e os Reds assumiu as rédeas do placar. Szoboszlai ainda fez mais um e Virgil van Dijk confirmou a goleada, fazendo o último gol e solidificando a classificação para a grande final da Copa da Liga Inglesa.

