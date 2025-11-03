Flamengo é superado pelo São Paulo em ranking do Brasileirão; entenda

Com a vitória sobre o Vasco, em São Januário, o São Paulo retornou à liderança do ranking de vitórias desde que o sistema de pontos corridos foi implementado no Brasileirão. O Flamengo, que havia ultrapassado o Tricolor, ficou para trás novamente por não ter conquistado duas vitórias nos últimos dois jogos. Desta forma, são 394 pontos para o time paulista, enquanto a equipe carioca soma 393.

O São Paulo irá receber o Flamengo na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira (03), às 21h30 (horário de Brasília.) O jogo é importante para ambas as equipes. Para o Rubro-Negro, é crucial vencer para colar no líder do Brasileirão, o Palmeiras. Para o Tricolor, é muito importante a vitória para seguir firme na briga pela Libertadores de 2026.

Focos diferentes no Brasileirão 2025

Lutando ponto a ponto contra o Palmeiras pelo título do Brasileirão, o Rubro-Negro também irá enfrentar o Alviverde na final da Libertadores. Com dois brasileiros na decisão, o Brasil conhecerá seu primeiro tetra campeão continental. Além disso, o país irá empatar com a Argentina em número de Libertadores, com 25 troféus para cada nação.

Enquanto isso, o São Paulo briga pela vaga direta à competição através do Campeonato Brasileiro. Atualmente na oitava colocação, o Tricolor possui quatro pontos a menos que o Botafogo e três pontos a menos que o Fluminense, duas equipes que, neste cenário, estão se classificando para a Pré-Libertadores. No entanto, é importante lembrar que, com a final entre Flamengo e Palmeiras, outra vaga para a competição será aberta.

Além disso, as chances de outra vaga direta ser aberta são grandes, afinal, Cruzeiro e Fluminense estão entre os semifinalistas da Copa do Brasil, competição que também garante passagem para a fase de grupos do torneio continental.