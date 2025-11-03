Neymar: ex-clube do atacante recebe avião de patrocinador
Equipe asiática ganhou presente da parceira comercial
- Matéria
- Mais Notícias
A companhia aérea saudita especializada em voos de baixo custo Flynas apresentou uma aeronave Airbus A320neo com as cores e o brasão do Al-Hilal. Isso como parte de um acordo válido por quatro temporadas como a transportadora aérea oficial do ex-clube de Neymar.
➡️Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
O avião chegou ao Aeroporto Internacional King Khalid, em Riad, na última quinta-feira, e realizou o primeiro voo com a equipe do Al-Hilal no último domingo, com destino a Doha, no Catar. A pintura da aeronave traz o tradicional azul do clube e o escudo oficial.
De acordo com a Flynas, "quando não estiver operando para as viagens oficiais do Al-Hilal, a aeronave se juntará à rede doméstica e internacional da companhia, oferecendo aos passageiros uma experiência de viagem única".
A parceria entre Flynas e Al-Hilal foi assinada em setembro do ano passado e tem validade até o fim da temporada 2027/2028. O acordo está alinhado à Visão 2030 da Arábia Saudita, iniciativa do governo local que busca impulsionar a economia por meio de novos investimentos em turismo, infraestrutura e esportes.
O CEO da Flynas, Bander Almohanna, destacou que a associação com o ex-clube de Neymar reflete a posição atual da companhia no mercado e reforça seus planos de expansão.
- Nossa parceria é consistente com a posição da empresa como uma das quatro principais companhias aéreas de baixo custo do mundo e a melhor LCC do Oriente Médio - afirmou Almohanna, que emendou:
- O Al-Hilal possui um histórico notável de sucesso local e global que se alinha à estratégia da Flynas para crescimento, expansão e conexão do mundo ao Reino, especialmente desde que nosso país se tornou um destino global para muitos esportes, campeonatos e competições sediadas pela Arábia Saudita.
Neymar no clube
A passagem de Neymar pelo clube saudita foi frustrante. Marcada por uma lesão grave - contraída durante convocação para a Seleção Brasileira -, acabou com apenas sete jogos e uma rescisão antecipada.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias