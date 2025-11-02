Bayern de Munique divulga balanço financeiro e bate recorde; veja cifras
Clube alemão encerrou com mais de um bilhão de reais em lucro; Número é 11,3% maior do que o da temporada anterior
O Bayern de Munique divulgou o seu balanço financeiro da temporada de 24/25. O clube da Bavária encerrou a temporada com mais de 187,8 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) em lucro, com uma renda consolidada de 978,3 milhões de euros (R$ 6,09 bilhões). Esse número, inclusive, é 11,3% maior que o do lucro gerado na temporada anterior.
O Presidente do conselho, Jan-Christian Dreesen, não poupou as palavras para elogiar o momento financeiro do clube alemão. Dreesen também ressaltou que está orgulhoso pelo trabalho que está sendo feito. De acordo com ele, os tempos foram "turbulentos", com o mercado de transferências atingindo níveis sem precedentes. O presidente também disse que o Bayern não é volátil, é estável.
- Não gastamos mais do que ganhamos; essa postura faz parte da nossa filosofia e continuará a nos guiar nos próximos anos. O sucesso do Bayern é fruto de uma comunidade forte: funcionários comprometidos, parceiros e patrocinadores confiáveis, além da cooperação construtiva entre o conselho de administração e o conselho fiscal. Quero expressar minha sincera gratidão a todos eles - completou Dreesen.
Maior número de sócios do planeta
Neste domingo (2) o Bayern de Munique também divulgou em suas redes sociais que, outra vez, se tornou o clube com o maior número de sócios torcedores em todo o mundo. São mais de 432 mil associados, este número superou o Benfica, que era o primeiro da lista e foi o primeiro a atingir a marca de 400 mil sócios.
Confira a declaração de Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique:
- Há um ano, comemorámos a marca recorde de 382 mil sócios. O objetivo da época era ultrapassar os 400 mil. Esses objetivos por vezes concretizam-se. Continuamos a ver um crescimento recorde, com 1.000 novos sócios por semana apenas nos últimos 12 meses. Hoje atingimos um novo marco. O Bayern agora conta com 432.500 sócios, mais do que qualquer outro clube no Mundo. Mais de 432.500 sócios representam a diversidade. Com a nossa iniciativa 'Vermelho contra o racismo', criamos espaço para o diálogo - disse o Presidente dos bávaros.
