Envolvido em recentes polêmicas, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, tem um grupo de parlamentares no congresso e no senado que atuam em favor da instituição, segundo apuração do jornal Estadão. O veículo trouxe, ainda, os políticos que compõem o grupo e a relação deles com Ednaldo.

O grupo é conhecido como "bancada da bola" e conta com nomes relevantes no meio do futebol, como os senadores Romário (PL) e Kajuru (PSB). No total, são 22 parlamentares envolvidos, de nove partidos políticos, desde o PT até o PL.

De acordo com o Estadão, a atuação do grupo impediu, por exemplo, que o presidente Ednaldo Rodrigues prestasse esclarecimentos em Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) sobre manipulação de resultado em partidas de futebol.

Além disso, eles também teriam trabalhado nos bastidores para que as recentes denúncias feitas pela revista Piauí não repercutissem. A estratégia para criação do grupo teria sido uma ideia de Ednaldo, reeditando ações de antigos cartolas como Ricardo Teixeira.

Veja os principais parlamentares da 'bancada da Bola'

Os principais parlamentares que compõe a 'bancada da bola', segundo o Estadão:

Senadores: Romário (PL), Kajuru (PSB), Davi Alcolumbre (UNIÃO-AP) e Jaques Wagner (PT-BA).

Deputados: Arthur Lira (PP-AL), Felipe Carreiras (PSB-PE) e Orlando Silva (PC DO B-PE).

Escândalo na CBF: reportagem mostra local de câmeras escondidas

Em meio a uma onda de polêmicas envolvendo exposições de gastos milionários e uma possível interferência no afastamento de seis jornalistas da ESPN, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teve seu nome citado em mais uma controvérsia. Segundo a reportagem do portal "Leo Dias", a entidade do futebol brasileiro, a mando do presidente Ednaldo Rodrigues, instalou câmeras de seguranças em diversos pontos da sede, localizada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Nas imagens divulgadas pelo portal, é possível ver que as câmeras ficavam localizadas em aparelhos falsos do sistema de incêndio da entidade. Todas as imagens e áudios coletados eram enviados a um computador que ficava na sala de Ednaldo Rodrigues.

Além disso, em áudio, Haroldo Aguiar, funcionário do setor de tecnologia da informação da CBF, passou orientação para se infiltrar em grupo de funcionários da entidade durante a Copa do Mundo no Catar, em 2022. De acordo com o portal, os áudios e mensagens que colocam em evidência ordens internas dadas pelo presidente Ednaldo Rodrigues.