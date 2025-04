Milton Neves prevê posição do Corinthians na tabela do Brasileirão

O jornalista Milton Neves fez uma análise do clássico entre Palmeiras e Corinthians desse sábado (12), que terminou com vitória alviverde, e fez uma previsão sobre a posição do Timão na tabela ao final do Brasileirão.

Em sua coluna no portal UOL, Milton valorizou o elenco do Palmeiras, que segundo ele foi determinante para a vitória por 2 a 0 no Dérbi.

- A verdade é que o Timão, diferente do Verdão, não tem peças de reposição à altura dos seus bons titulares. O Palmeiras, neste quesito, sobra. Ainda que Abel esteja trabalhando para dar liga no time com as recentes contratações.

Além da vitória no clássico, o elenco do Palmeiras fará com que os esmeraldinos alcem voos maiores no Campeonato Brasileiro. Essa pelo menos é a previsão do jornalista.

- No final da rodada 38 do Brasileirão, a diferença entre eles será bem grande. O Palmeiras, lutando pelo título. O Corinthians se engalfinhando com mais uns três ou quatro pelo décimo lugar.

Corinthians no Brasileirão

Até o momento, o Timão tem três jogos no Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, os comandados de Ramon Diaz buscaram um empate por 1 a 1 contra o Bahia jogando fora de casa em um jogo extremamente equilibrado.

No segundo jogo, o Corinthians fez valer seu mando de campo e despachou o Vasco pelo placar de 3 a 0 com shows de Yuri Alberto e Memphis Depay.

Memphis Depay na vitória do Corinthians sobre o Vasco. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

E por fim, na terceira rodada, uma derrota amarga para o Palmeiras jogando fora dos seus domínios por 2 a 0. O Timão ocupa a sétima posição na tabela, mas muitos clubes ainda vão jogar na rodada e a colocação deve ser alterada.