Afastamanto de apresentadores da ESPN por críticas à CBF revolta jornalistas: ‘Lamentável’

A ESPN afastou seis jornalistas por conta de críticas à atual gestão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), presidida por Ednaldo Rodrigues. Tratam-se de Dimas Coppede, Gian Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares. A informação foi dada primeiramente pelo site "Uol" e confirmada pelo Lance!. Nas redes sociais, jornalistas se pronunciaram sobre o ocorrido, confira:

Todos os citados estavam presentes na edição do programa "Linha de Passe", da última segunda-feira (9). Na ocasião, a tradicional mesa redoda comentou sobre as denúncias publicadas pela revista "Piauí". O veículo expôs gastos milinoários da maior entidade do futebol brasileiro, que foram criticados pelos comunicadores da ESPN.

Em nota oficial, a CBF afirmou não ter interferido na decisão da empresa sobre o caso. A federação defendeu à favor da libertade de expressão da imprensa

Nota oficial da CBF sobre afastamento na ESPN

- Não procede. A CBF respeita a liberdade de imprensa com responsabilidade e não pede interferências de nenhum tipo na linha editorial de veículos de comunicação. Qualquer narrativa diferente desta é mentirosa e leviana.

Afastamento

O conteúdo do programa repercutiu de forma negativa nos bastidores da emissora. Vale destacar, que o canal e a federação apresentam uma parceria pelos direitos de transmissão dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a decisão de afastar os profissionais, a edição do "Linha de Passe" da última terça-feira (8) foi protagonizada pelos jornalistas André Pilhal, André Kfouri, Breiler Pires, Eugênio Leal e Leonardo Bertozzi. A ESPN ainda não se posicionou sobre o caso.