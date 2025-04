Vinicius Jr, um dos principais jogadores brasileiros na Europa, irá ganhar um documentário para chamar de seu e já tem data para ir ao ar. 'Baila, Vini' fará sua estreia na Netflix em 15 de maio e promete emocionar os apaixonados por futebol.

O trailer foi divulgado pela plataforma de streaming nesta terça-feira e adianta momentos emocionantes do ano mais desafiador da carreira do jogador, com grandes obstáculos – mas também louros históricos. O documentário reunirá depoimentos de familiares, companheiros do Real Madrid e ídolos do futebol.

A produção aborda os eventos de 2024, quando o Vini Jr enfrentou lesões e tornou-se uma voz ativa contra o racismo nos estádios. O craque brasileiro também soltou o grito da garganta com a conquista da taça da Champions League, sendo eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa The Best (quebrando um jejum de 17 anos do Brasil).

O filme aborda ainda outros pontos-chave da vida do jogador com acesso privilegiado aos bastidores de momentos que o fã anseia em assistir: Baila, Vini passa pela estreia do craque no Flamengo, sua convocação para a Seleção Brasileira, além de mostrar ao público a complexa estrutura que permite que Vini prepare corpo e mente para competir no mais alto nível do futebol mundial.

Assista ao trailer de 'Baila, Vini', documentário sobre Vini Jr

No trailer, é possível ver a reação da família do jogador aos momentos mais tensos do último ano e depoimentos de amigos e grandes nomes do esporte, como Neymar, o técnico Carlo Ancelotti, Jose Angel Sánchez (CEO do Real Madrid), Benzema, Rodrygo, Courtois, Roberto Carlos e Ronaldo.