Sob pressão no Real Madrid, o técnico Carlo Ancelotti tem em seu radar possíveis mudanças para o próximo compromisso de sua equipe. Segundo o jornal espanhol "As", o italiano pode sacar o brasileiro Rodrygo dos titulares.

A decisão vem em consequência do momento turbulento do camisa 11. O "Rayo" marcou apenas um gol nos últimos 20 jogos, quando balançou as redes diante do Atlético de Madrid, na ida das oitavas de final da Champions League, em 4 de março. Inclusive, os torcedores criticaram o desempenho diante do Athletic Bilbao, no domingo (20).

Ancelotti planeja fazer testes contra o Getafe nesta quarta-feira (23), pela 33ª rodada de La Liga. Luka Modric deve ser promovido ao time titular novamente, assim como Dani Ceballos; Valverde, por sua vez, pode voltar à linha ofensiva, com Lucas Vázquez fazendo a lateral-direita.

As tentativas de Carletto, além de mudar o time, servem para poupar atletas do calendário duro na Europa a fim de chegar 100% na final da Copa do Rei. Três dias depois do duelo com o Geta, os Blancos enfrentam o Barcelona em busca do troféu, e podem ter a baixa de Kylian Mbappé, que se recupera de uma lesão no tornozelo.

Questionado sobre a possibilidade de sacar Rodrygo em meio às más atuações, o experiente treinador minimizou a situação, e optou por valorizar o quarteto de ataque.

- Não acho que isso seja um problema. Estamos com alguns atletas cansados. Perdemos jogadores importantes e mudamos um pouco nosso plano de jogo, e estamos com dificuldades para encontrar o equilíbrio. Se conseguirmos isso nessa reta final, podemos ganhar os jogos - afirmou.

Getafe e Real se enfrentam nesta quarta (23), às 16h (de Brasília), no Coliseum Alfonso Pérez, em Madri (ESP), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto é parte da perseguição dos Merengues ao líder Barcelona, que abre a rodada com quatro pontos a mais, e joga um dia antes, já nesta terça (21), frente ao Mallorca.