Bahia x The Strongest: Disparidade financeira marca duelo decisivo na Libertadores

Bahia e The Strongest se enfrentam nesta terça-feira (25) pela segunda fase da Copa Libertadores da América. Além da disputa em campo, chama a atenção a diferença nos valores de mercado dos elencos de ambos os clubes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📊 Análise dos valores de mercado

De acordo com o site especializado Transfermarkt, o elenco do Bahia está avaliado em cerca de € 91 milhões (R$ 550 milhões). Em contrapartida, o The Strongest tem um plantel com valor estimado em € 9,6 milhões (R$ 58 milhões) - uma diferença de quase 10 vezes.

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

continua após a publicidade

Principais destaques do Bahia:

Rodrigo Nestor : Avaliado em € 8 milhões

: Avaliado em Jean Lucas : Avaliado em € 8 milhões

: Avaliado em Luciano Rodríguez: Avaliado em € 7,5 milhões

Principais destaques do The Strongest:

Jeyson Churra : Avaliado em € 850 mil

: Avaliado em Ronald Bustos : Avaliado em € 750 mil

: Avaliado em John García: Avaliado em € 650 mil

Essa diferença significativa nos valores de mercado reflete não apenas o investimento financeiro de cada clube, mas também a exposição em competições internacionais e a valorização dos atletas no cenário global.

Quem avança de fase?

Embora o Bahia apresente um elenco com valor de mercado superior, o futebol é conhecido por suas surpresas. O The Strongest, tradicional clube boliviano, já demonstrou em outras ocasiões sua capacidade de superar adversários teoricamente mais fortes.

continua após a publicidade

No jogo de ida, na altitura de La Paz, os clubes empataram em 1 a 1. Quem vencer na Arena Fonte Nova fica com a vaga. Em caso de novo empate, a classificação vai ser decidida nos pênaltis.