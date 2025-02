Quanto vale um jogador? Entenda como clubes determinam o valor de mercado

Com a janela de transferências prestes a fechar, os clubes brasileiros se movimentam no mercado em busca de reforços para o primeiro semestre da temporada. Mas, diante de um mercado da bola agitado, pode surgir a dúvida: como os clubes determinam quanto um atleta vale? Fatores como idade, desempenho, potencial e posição influenciam no preço de uma transferência.

📊 Os fatores que influenciam o valor de mercado

Os clubes e analistas usam diversos critérios para definir o valor de um jogador. Entre os principais estão:

🔹 Idade e potencial – Quanto mais jovem e promissor, maior o valor. Atletas com grande margem de evolução são mais valorizados.

🔹 Posição em campo – Atacantes e meias ofensivos costumam valer mais do que defensores e goleiros, pois estão mais ligados a gols e assistências.

🔹 Desempenho recente – Estatísticas como gols, assistências e impacto no time influenciam diretamente na precificação.

🔹 Duração do contrato – Jogadores com contratos longos são mais caros, pois o clube tem mais controle sobre sua permanência.

🔹 Clube e liga atual – Um atleta que já está na Europa costuma ser mais caro que um jogador que atua no Brasil, por exemplo.

💵 Exemplos de grandes transferências

Ao longo da história, algumas contratações quebraram recordes de valores. Veja algumas das maiores:

⚽ Neymar (2017) – € 222 milhões (do Barcelona para o PSG)

⚽ Mbappé (2018) – € 180 milhões (do Monaco para o PSG)

⚽ Coutinho (2018) – € 145 milhões (do Liverpool para o Barcelona)

📈 Sites especialistas

Diversos site, como Transfermarkt, Football Benchmark e CIES, fazem estimativas de valores de mercado baseadas nesses fatores. Cada um usa uma fórmula própria e, por isso, os valores são diferentes.



No entanto, no fim das contas, o preço real de um jogador costuma ser definido pela lei da oferta e demanda. Se um clube estiver disposto a pagar mais, o valor pode disparar.

