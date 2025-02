Sócio-torcedor do Atlético-MG vai receber camisa exclusiva

O Atlético-MG lançou uma camisa exclusiva para os sócios-torcedores da categoria Galo Na Veia (GNV) Forte e Vingador ativo, com adesão ou renovação feita em 2025. Esses atleticanos vão receber a nova camisa, toda preta e fabricada pela Adidas, a partir de abril.

A camisa All Black é considerada um uniforme oficial do clube e será usado pela equipe em um jogo oficial na temporada, mas não haverá venda em lojas do clube. A camisa é exclusiva para sócios-torcedores da categoria Galo na Veia Forte e Vingador. Pelo regulamento do plano, todo sócio GNV FeV tem direito a receber a camisa 1 de jogo da temporada. Em 2025, ela será substituída por esse modelo All Black, exclusivo.

Os sócios Galo Na Veia Forte e Vingador ou quem aderir nos próximos dias terão direito ao presente. As vagas nesta categoria de apoiadores do Atlético-MG são limitadas. O atual sócio terá a vaga garantida até 48 horas após o vencimento do plano. Após esse prazo, a vaga voltará a ser disponibilizada para outros torcedores. Vale ressaltar que, mesmo sendo sócio por vários anos, a vaga estará garantida somente por 48 horas após o vencimento.

Camisa do Atlético-MG terá vários tamanhos masculinos e femininos

A camisa All Black não terá a marca de nenhum patrocinador do clube e está disponível nos tamanhos P a 3GG masculino e PP a 2GG feminina. As camisas começarão a ser enviadas aos sócios a partir de abril de 2025, com priorização pela data da renovação ou adesão do plano.

O ensaio fotográfico para divulgação do novo uniforme ocorreu na Arena MRV e contou com os defensores Lyanco e Hingredy, representantes dos times masculino e feminino do Atlético-MG.