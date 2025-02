Bahia x The Strongest: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Bahia e The Strongest se enfrentam nesta terça-feira (25), pelo jogo de volta da segunda fase da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), com transmissão do Paramount+ (streaming). Na ida, as equipes ficaram no empate em 1 a 1 em La Paz.

Tudo sobre o jogo entre Bahia X Strongest (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia x The Strongest

Jogo de volta - Libertadores - Segunda fase

📆 Data e horário: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

📺Onde assistir: Paramount+ (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Santiago Ramos; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Ademir, Luciano Rodriguez e Erick Pulga.

THE STRONGEST (Técnico: Antônio Carlos)

Ricardo Banegas; Fran Supauabe, Adrian Jusino, Castro Neto e Pedraza; Amoroso, Marcelo Somoya, Moriceau e Arrascaita; Triverio e Sebastián Guerrero.

