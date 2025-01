O Ba-Vi de número 500 será o primeiro de 2025 e promete muitas emoções. Com a casa cheia, o Bahia recebe o Vitória, neste sábado (1), pela sexta rodada do Campeonato Baiano. Quarta melhor média de público na última temporada, o Tricolor inicia o ano com mais um encontro lotado, já que mais de 45 mil torcedores garantiram a entrada para o clássico.

O Bahia anunciou, nesta quinta-feira (30), que os ingressos a venda para o confronto, contra o Vitória, na Arena Fonte Nova estava chegando ao fim. O tricolor informou também que apenas mais dois setores estavam disponíveis: o Lounge Premium e a Cadeira Especial (Oeste) Superior.

Os valores das opções de ingressos disponíveis vão de R$ 75 a R$ 280, e podem ser adquiridos na plataforma Ingresse e no site da Arena Fonte Nova. O setor Lounge Premium está sendo comercializado por R$ 280, a inteira, e R$ 170, a meia. Já nas cadeiras, o preço é de R$ 150, a inteira, e R$ 75, a meia. Vale destacar que os espaços especiais, Esquadrão Zone e Arena Kids, também estão nas "últimas vagas".

Para o confronto de número 500 de um dos maiores clássicos do Brasil, por ser mando do Bahia, apenas torcedores tricolores serão permitidos dentro da Arena Fonte Nova. A torcida única continua em vigor para jogos entre o Tricolor e o Vitória, assim como nos últimos anos, desde 2018.

Relembre o último Bahia x Vitória com torcida mista

Além dos problemas nos arredores do Barradão, o jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano foi marcado por agressões e expulsões. Ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos, o gol do atacante Denílson abriu o placar do jogo para o Vitória, que não se manteve na vantagem por muito tempo, pois 16 minutos depois o Bahia empatou.

O gol de empate veio do meia Vinícius que, em cobrança de pênalti, igualou tudo para o Bahia. A confusão, no entanto, começou após a comemoração do meio-campista que resolveu comemorar em frente a torcida do Vitória, o que não agradou os jogadores rubro-negros.

Pela briga generalizada, o juiz do jogo aplicou 17 cartões, sendo oito amarelos e sete vermelhos. Assim, o Bahia conquistou o triunfo por W.O., já que os donos da casa sofreram com cinco expulsões e foram impedidos de continuar a partida.

