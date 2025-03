Comentarista cita Sócrates ao falar de titular do Corinthians e é interrompido por Neto

O comentarista Leandro Quesada foi interrompido pelo ex-jogador Neto durante o programa "Donos da Bola", da Band, desta terça-feira (18). O caso aconteceu após o comunicador citar Sócrates, ídolo do Corinthians, ao analisar a boa fase de Carrillo, atual meia do clube paulista.

Na ocasião, os companheiros destacavam a importância do camisa 19 na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 1 a 0, no último domingo (16), no Allianz Parque, pela primeira partida da final do Campeonato Paulista. Foi então, que Quesada citou Sócrates ao falar da técnica do jogador peruano em dominar a bola.

- O Carrillo, não estou comparando, mas ele tem uma categoria em que a bola nunca queima nos pés. Tipo o Sócrates sabe? Quando a bola caía no pé do Sócrates - iniciou o comentarista, antes de ser interrompido por Neto.

- Não. Não. Com o Sócrates não. Fala outro. Recomeça - interferiu o ex-jogador, que teve o pedido acatado pelo companheiro de programa.

- Ok. Com o Rincón. A bola também não queimava no pé dele. Mas enfim, o Carrillo tem a qualidade de erra poucos passes, e isso é muito importante na saída de bola. Não quis o compará-lo com o doutor Sócrates, porque ele é incomparável - concluiu Quesada.

Corinthians na final do Paulista

Após vencer o primeiro confronto contra o Palmeiras, o Timão tem ampla vantagem para levantar a taça do estadual. O confronto decisivo entre as equipes acontece no próximo dia 27, na Neo Química Arena, após a atual Data Fifa.

O Corinthians joga pelo empate para conquistar o título do Campeonato Paulista. Por outro lado, o Alviverde precisa vencer por mais de um gol de diferença para reverter a derrota dentro do Allianz Parque, no último domingo (16). Em caso de uma vitória simples do Palmeiras, por um gol apenas, a decisão irá para os pênaltis.