Saiba como a Data Fifa virou trunfo do Corinthians pelo título do Paulistão

O elenco do Corinthians terá dois dias de folga nesta Data Fifa e se reapresenta na quarta-feira (19), no CT Dr. Joaquim Grava, com foco na disputa do jogo de volta da final do Paulistão contra o Palmeiras, no dia 27 de março, uma quinta-feira, na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Se por um lado o período sem jogos diminuir o clima de euforia após a vitória por 1 a 0 no Allianz Parque, no último domingo (16), os 11 dias sem jogos até a decisão é vista como fundamental para a recuperação dos atletas.

O Corinthians enfrentou um calendário intenso no início da temporada, disputando o Paulistão e a Libertadores, na qual foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Desde 16 de janeiro, foram 19 partidas, com uma média de um jogo a cada 3,2 dias.

continua após a publicidade

A sequência desgastante comprometeu fisicamente a equipe, resultando em várias lesões. Em 2024, o zagueiro Gustavo Henrique e os meias Raniele, José Martínez, Rodrigo Garro, poupado na final, e Igor Coronado já passaram pelo departamento médico. Segundo Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians, a alta frequência de jogos é um dos fatores que contribuíram para esse cenário.

— O que podemos fazer é arrumar a tropa como está e jogar, botar a cara. Não pode ter desculpas. Preocupa, preocupa muito. É normal que joguem com sobrecarga, é normal que se machuquem. E ainda que, no primeiro jogo de Paulista, rodamos muito. A verdade é que preocupa, não só a nós, a todos os treinadores do Brasil. Mas não podemos fazer. Só temos que jogar — disse em entrevista coletiva após a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras.

continua após a publicidade

Rodrigo Garro foi poupado no primeiro jogo contra o Palmeiras pela final do Campeonato Paulista (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Tempo de recuperação

Dr. Marco Antonio de Araújo, um dos sócios fundadores da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva (SONAFE), explica que o tempo de interrupção na temporada para a Data Fifa pode ajudar na recuperação dos jogadores.

— A melhor estratégia é o controle de cargas, que deve ser lenta, gradual e progressiva, respeitando o grau da lesão e progressão do processo de regeneração desses tecidos. Portanto, esse período de recesso da Data Fifa, será fundamental para que o Departamento Médico e de Fisioterapia administre adequadamente os protocolos do programa de recuperação dos atletas que apresentaram essas lesões nesse período — disse o fisioterapeuta que também é sócio proprietário da clínica Arthphysio.

O Corinthians não pôde contar com Rodrigo Garro na decisão. O meia sofre com uma tendinopatia patelar no joelho direito. Na véspera do duelo contra o Palmeiras, ele participou do treinamento, mas foi poupado para evitar o agravamento da lesão. O descanso pode ser fundamental para o seu retorno na decisão.

— Os jogadores lesionados podem aproveitar esse tempo para continuar tratando suas lesões, enquanto os outros que apresentam algum desgaste, podem ajustar os processos de recuperação associando descanso com uma alimentação equilibrada e boas noites de sono — falou o Dr. Marco Antonio de Araújo.