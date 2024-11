Atlético-MG x Botafogo: qual elenco é mais valioso?

Atlético-MG e Botafogo disputam a final da Libertadores de 2024 neste sábado (30), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A grande final será a oportunidade de comprovar se a enorme disparidade no valor de mercado da equipe de John Textor vai também prevalecer em campo contra o Galo.

O Botafogo de John Textor é avaliado pelo site "transfermarkt.com" em R$ 826,6 milhões. Entre os destaques estão Thiago Almada, que está avaliado em R$ 136,8 milhões; Luiz Henrique, R$ 97,1 milhões; e Matheus Martins, que aparece com valor de R$ 42,4 milhões.

O valor de mercado somado dos jogadores do Atlético-MG é de aproximada R$ 670 milhões, também segundo o site Transfermarket. Paulinho, camisa 10 do time, lidera o montante com um valor de € 17 milhões. Ao lado dele, Guilherme Arana (€ 12 milhões), Matías Zaracho (€ 9 milhões), Gustavo Scarpa (€ 8 milhões), Júnior Alonso (€ 8 milhões) fecham o top cinco dos mais caros do Galo.

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam pela taça da Libertadores

O confronto entre Atlético-MG e Botafogo marcará a quarta final 100% brasileira entre as cinco últimas - apenas Fluminense 2x1 Boca Juniors, em 2023, diferiu do padrão. O duelo acontece neste sábado (30), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Bueno Aires, na Argentina.

Atlético Mineiro 0 x 0 Botafogo - 2º turno do Brasileirão 2024 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O time de Gabriel Milito vai em busca de um fim de jejum de mais de dez anos, já que o último troféu na Libertadores foi erguido em 2013; por outro lado, os comandados de Artur Jorge têm por objetivo conquistar a competição pela primeira vez na história.