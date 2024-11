CONMEBOL realiza antidoping antes da final da Libertadores

A Confederação Sul-Americana de Futebol, através de sua Unidade Antidoping, realizou coletas de 130 amostras fora de competição em jogadores de {Atlético-MG} e Botafogo, os finalistas da CONMEBOL Libertadores 2024.

continua após a publicidade

Chopp Brahma Express Chopp Brahma Express Futebol em casa fica melhor com Chopp Brahma Express! Cupom LANCECHOPP para R$ 50 OFF. Bora pedir? Agendar meu Chopp Brahma! Quero saber mais!

O Plano de Controle Antidoping consiste no uso de inteligência nos controles antidoping, por meio da análise do desempenho dos jogadores que competem em todas as competições organizadas pela entidade máxima do futebol sul-americano e do rastreamento do paradeiro das equipes durante um determinado período.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os testes, permitidos pelo Regulamento Antidoping da CONMEBOL, visam preservar a saúde dos jogadores e garantir o Fair Play. Os oficiais médicos enfatizaram que houve uma excelente colaboração de todas os jogadores, equipe médica e técnica, para que essa atividade fosse realizada com eficiência.

continua após a publicidade

Conmebol realiza antidoping com jogadores do Botafogo (Foto: Divulgação/Conmebol)

A grande final ocorre neste sábado, 30 de novembro, às 17h, em Buenos Aires, entre Atlético-MG e Botafogo, marcando um dos momentos mais esperados do futebol sul-americano.

➡️ Atlético-MG x Botafogo: quanto os clubes já ganharam com premiação nessa Libertadores



Os dois times têm problemas para a grande final. No Botafogo, Adryelson vai ocupar a vaga de Bastos. O defensor sentiu o posterior da coxa esquerda na vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, na terça-feira, e até viajou a Buenos Aires, mas não tem chances de atuar. Nesta sexta, ele ficou entregue à fisioterapia e nem sequer foi a campo.

continua após a publicidade

Já o time mineiro deve ter o retorno do lateral esquerdo Guilherme Arana. Ele participou do treinamento da equipe na manhã desta sexta-feira, e tem grandes chances de ser titular na decisão deste sábado. Arana estava afastado desde o dia 12 por causa de dores no tornozelo direito, mas o seu retorno para a final deste sábado já era esperado. O lateral-esquerdo, que também pode ser utilizado como meia, é um dos principais jogadores do Atlético-MG.