John Textor, dono do Botafogo, prometeu aos jogadores alvinegros uma estadia em sua mansão nas Bahamas, avaliada em R$ 95 milhões, caso vençam a Libertadores. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (29), destacando a propriedade localizada em Grand Cay, ilha privativa. A mansão, equipada com deck, cais particulares e diversas atividades de lazer, simboliza um incentivo extra para a equipe carioca na competição internacional.

Parte da mansão de John nas Bahamas (Foto: Reprodução)

Atlético-MG x Botafogo na final da Libertadores

O confronto entre Atlético Mineiro e Botafogo marcará a quarta final 100% brasileira entre as cinco últimas da Libertadores - apenas Fluminense 2x1 Boca Juniors, em 2023, diferiu do padrão. O duelo acontece neste sábado (30), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Bueno Aires, na Argentina.

John Textor oferece mansão de luxo como incentivo ao Botafogo

Sua propriedade nas Bahamas oferece condições ideais para relaxamento e entretenimento, incluindo pesca e jet ski. Em uma transmissão ao vivo, Textor expressou seu apoio à equipe, mencionando a possibilidade de desfrutar de atividades como tênis, vôlei e futebol na ilha.

- Não sou muito bom jogando basquete, mas adoro basquete (mostrando as quadras). Quando conquistarmos o título este ano, vou convidar os jogadores a virem aqui e jogarem tênis, vôlei, futebol - disse John, entusiasmado.

John Textor, empresário norte-americano e proprietário do clube, é conhecido por seu envolvimento e investimentos no futebol, além de um estilo de vida luxuoso. A promessa de Textor não apenas reforça seu compromisso com o Botafogo, mas também serve como uma motivação adicional para os jogadores buscarem a vitória na Libertadores.

