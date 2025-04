Atlético-MG tem abismo financeiro em relação à rival na Sul-Americana; veja valores

O Atlético Mineiro entra em campo nesta quinta-feira (10) em busca da sua primeira vitória na Sul-Americana 2025. Jogando em casa, o Galo terá pela frente mais um adversário que está muitas casas atrás da equipe brasileira no que diz respeito aos valor de mercado do clube.

No empate em 0 a 0 contra o Cienciano-PER fora de casa, na estreia da competição na última semana, o Atlético já teve como adversário um time em um patamar financeiro bem abaixo do seu. Agora, o Deportivo Iquique, do Chile, é mais um que está muito atrás no comparativo.

Ao analisar o valor das duas equipes, é possível perceber que há um abismo financeiro entre elas. Enquanto o Atlético-MG está no top cinco dos times mais valiosos, o representante chileno figura nas últimas posições.

Alisson, atacante do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

O Lance! Biz já fez um levantamento mostrando que os brasileiros lideram a lista de clubes mais ricos da Sul-Americana. O Galo é o 4° colocado, avaliado em torno de R$ 543 milhões, ficando atrás de outros rivais nacionais como o Corinthians, Cruzeiro e Grêmio.

Na lista total, o Iquique é o 22º de maior valor. O clube chileno tem valor de mercado apontado em pouco mais de R$ 48 milhões. Os números são do Transfermarkt, plataforma especializada em transferências e valor de mercado.

Todos os três adversários do Atlético não são clubes com grande poder financeiro e de valorização no mercado. Enquanto Cienciano e Deportivo Iquique tem cifras avaliadas em pouco mais de R$ 48 milhões. No caso do Caracas-VEN, time que o Galo ainda não jogou, o valor de mercado é apontado com “apenas” R$ 27 milhões de reais.

Para se ter uma ideia da disparidade, o Atlético gastou com 11 contratações na janela que, no total, valem mais de R$ 150 milhões. O valor é gasto é três vezes maior do que a cotação dos rivais das duas primeiras rodadas e cinco vezes mais que o time venezuelano.

Atlético-MG pode assumir liderança de grupo na Sul-Americana. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Quais são os clubes mais valiosos da Copa Sul-Americana 2025

Além das duas primeiras posições, ocupadas por Corinthians (R$ 691 mi) e Cruzeiro (R$ 591 mi), o Brasil tem mais quatro clubes representados em sequência. Grêmio (R$ 581 milhões), Atlético Mineiro (R$ 543 milhões), Vasco (R$ 526 milhões) e Fluminense (R$ 414 milhões) completam a lista dos brasileiros. Na sequência, o Independiente, da Argentina, aparece como "intruso" avaliado em R$ 212 milhões abre a contagem para os argentinos.

O último brasileiro presente no ranking é o Vitória, que é o 8º colocado geral e tem valor de mercado apontado em R$ 192 milhões. Por mais que o rubro-negro baiano esteja no pote 4 e tenha ainda baixa pontuação no ranking da Conmebol, é uma equipe com alta relevância quando se trata da avaliação financeira.