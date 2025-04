Nesta quinta-feira, o Atlético-MG enfrenta o Deportes Iquique e pode assumir a liderança do Grupo H da Sul-Americana, nesta segunda rodada. O Galo atualmente ocupa a 3ª colocação com um ponto somado. O líder, Caracas enfrentou o Cienciano nessa terça-feira e a partida terminou empatada em 2 a 2, abrindo a oportunidade para a equipe mineira.

O Caracas possui quatro pontos e um gol de saldo. O Galo, tem um ponto e zero gols de saldo. Em caso de vitória atleticana sobre o Deportes Iquique por dois gols ou mais de diferença passaria a liderança para o Atlético no grupo da Sul-Americana.

A liderança da Sul-Americana é de suma importância. Na competição somente o primeiro colocado classifica diretamente para as oitavas de final. O segundo colocado disputará um playoffs contra um time oriundo da Libertadores.

Provável Galo

O Atlético deve ir com força total, Cuca tende a repetir a escalação que mais vem utilizando. Os desfalques para a partida são Caio Maia, Cadu, Palácios e Igor Rabello, que estão no DM.

Treino do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

ATLÉTICO: Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Júnior Alonso e Arana; Menino (Rubens), Alan Franco e Scarpa; Cuello, Hulk e Rony.

Sem torcida

Será a primeira vez após quatro anos que o Galo jogará sem torcida em uma competição sem torcida. A última vez que o clube mineiro mandou uma partida em uma competição internacional sem torcida foi contra o Boca Juniors, nas oitavas de final da Libertadores 2021.

O Atlético foi punido a jogar sem torcida pela Conmebol por causa de incidentes na vitória sobre o River Plate, da Argentina, por 3 a 0, na Arena MRV, pela semifinal da Copa Libertadores do ano passado. Pelo uso de sinalizadores, o clube, reincidente, recebeu a pena de disputar duas partidas com portões fechados, além de uma multa no valor de 215 mil dólares (R$ 1,3 milhão na cotação da época).

O Galo até recorreu a decisão ao CAS (Tribunal Arbitral do Esporte) para anular a pena de duas partidas sem torcida. A resposta foi negativa, e o Atlético mandará os dois primeiros jogos em casa na Sul-Americana sem o apoio do torcedor.