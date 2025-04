Qual o salário de Guerrero no Alianza Lima, adversário do São Paulo?

Nesta quinta-feira (10), o São Paulo recebe o Alianza Lima pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2025. O duelo marca o reencontro dos torcedores brasileiros com um velho conhecido: Paolo Guerrero. Aos 41 anos, o centroavante peruano é um dos principais nomes do elenco do Allanza e ainda mostra sua relevância dentro e fora de campo.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

💰 Salário de destaque no Peru

De acordo com informações da imprensa local, Guerrero recebe um salário mensal de US$ 50 mil, o que representa cerca de R$ 300 mil na cotação atual. O valor faz dele um dos jogadores mais bem pagos do futebol peruano, mas está distante da realidade que ele viveu nos tempos de Corinthians, Flamengo e Internacional, quando chegou a figurar entre os maiores salários do Brasil.

O contrato de Guerrero com o Allianza Lima vai até dezembro de 2025. Mesmo veterano, o atacante segue em boa forma física e é visto como uma referência para os jogadores mais jovens do elenco.

continua após a publicidade

🔙 Trajetória marcante no futebol brasileiro

Paolo Guerrero tem uma relação especial com o futebol brasileiro. No Corinthians, foi o autor do gol do título mundial em 2012. No Flamengo, teve grande destaque entre 2015 e 2018. Já no Internacional, viveu altos e baixos antes de encerrar sua passagem em 2021. Também teve passagens por Avaí, LDU e Racing antes de retornar ao Peru.

Agora no Alianza Lima, clube onde iniciou a carreira, Guerrero tenta encerrar sua trajetória com títulos e protagonismo. Contra o São Paulo, nesta quinta, será novamente o centro das atenções — dentro de campo e nos bastidores financeiros.

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.