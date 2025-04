Ficha do jogo CAM IQU 2ª rodada Grupo H - Sul-Americana Data e Hora Quinta-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília) Local Mineirão, Belo Horizonte (MG) Árbitro Juan Benítez (PAR) Assistentes Roberto Cañete (PAR) e Eduardo Britos (PAR) Var Ulises Mereles (PAR) Onde assistir

O Atlético-MG enfrenta o Deportes Iquique nesta quinta-feira, às 21h30, no Mineirão, pela 2ª rodada da Sul-Americana. A partida será sem público, já que o Galo foi punido pela Conmebol após uso de sinalizadores na Libertadores do ano passado. O confronto válido pela segunda rodada da competição terá transmissão ao vivo do Paramount+ (streaming).➡️ Assine o plano anual do UOL Play com Paramount+, assista ao jogo e ganhe R$ 40 todo mês no Ingresso.com!

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Na primeira rodada, o Galo empatou em 0 a 0 com o Cienciano fora de casa. O Deportes Iquique por sua vez foi derrotado pelo Caracas por 2 a 1.

O Atlético-MG não sabe o que é vencer há quatro jogos. A equipe que vinha fazendo boas partidas e encontrando bons resultados, não vem tendo a mesma eficiência. O Galo finaliza muito, mas não consegue marcar. Nas últimas quatro partidas foram 73 finalizações e apenas um gol marcado.

continua após a publicidade

A última vitória do Deportes Iquique foi no dia 18 de fevereiro, contra o Santa Fé, na Pré-Libertadores, por 2 a 1. Desde então foram 10 partidas, com sete derrotas e três empates.

Tudo sobre o jogo entre Atlético e Deportes Iquique pela Sul-Americana (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO X DEPORTES IQUIQUE

2ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte;

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming);

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO: Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Júnior Alonso e Arana; Menino (Rubens), Alan Franco e Scarpa; Cuello, Hulk e Rony.

DEPORTES IQUIQUE: Requena; Gómez, Blásquez, Saborit, Salinas, Diego Orellana, Soto, César González, Misael Davila, Edson Puch e Álvaro Ramos.