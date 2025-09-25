Atlético de Madrid x Real Madrid: saiba o valor dos elencos

A temporada da LaLiga está só começando, mas o Campeonato Espanhol de 2025/2026 terá o primeiro clássico da capital do país já neste sábado: pela sétima rodada, o Atlético de Madrid vai receber o Real Madrid. E como já vem ocorrendo nas últimas décadas, são dois dos elencos de maior valor de mercado da competição que estarão frente a frente.

Os altos valores do Real passam longe de ser novidades, mas o Atleti se consolidou como uma força de alta relevância. Na atual temporada, são o primeiro e terceiro elencos de maior valor de mercado: o time da coroa tem grupo de jogadores avaliado em € 1,4 bilhão. Os Colchoneros, por sua vez, valem € 627,8 milhões.

Dois atacantes brasileiros estão no Top-5 dos jogadores de maior valor no Real. Do outro lado, somente um jogador estaria entre os cinco mais valorizados do grupo comandado por Xabi Alonso.

Top-5 Real Madrid

Posição Nome Valor

1º Mbappé € 180 milhões

2º Bellingham € 180 milhões

3º Vini Jr € 170 milhões

4º Valverde € 130 milhões

5º Rodrygo € 90 milhões

Top-5 Atlético de Madrid

Posição Nome Valor

1º Álvarez € 100 milhões

2º Baena € 55 milhões

3º Barrios € 55 milhões

4º Le Normand € 40 milhões

5º Gallagher € 40 milhões

E o Barcelona?

O Barcelona é o segundo do ranking de elencos mais valiosos da LaLiga: o grupo está avaliado em € 1,11 bilhão, mas já sabe que tem um desfalque importante para os próximos meses. É o meio-campista Gavi, que não atuará mais em 2025 por conta de lesão.

O jogador de 21 anos foi submetido a uma artroscopia para tratar uma contusão no menisco do joelho direito e precisará ficar afastado das atividades entre quatro e cinco meses. Mesmo que a perda do espanhol diminua o potencial do time no meio-campo, o clube catalão não fará movimentações no mercado.