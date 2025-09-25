Atlético de Madrid x Real Madrid: saiba o valor dos elencos
Jogadores que se enfrentam neste sábado são dos mais valorizados da Espanha
A temporada da LaLiga está só começando, mas o Campeonato Espanhol de 2025/2026 terá o primeiro clássico da capital do país já neste sábado: pela sétima rodada, o Atlético de Madrid vai receber o Real Madrid. E como já vem ocorrendo nas últimas décadas, são dois dos elencos de maior valor de mercado da competição que estarão frente a frente.
Os altos valores do Real passam longe de ser novidades, mas o Atleti se consolidou como uma força de alta relevância. Na atual temporada, são o primeiro e terceiro elencos de maior valor de mercado: o time da coroa tem grupo de jogadores avaliado em € 1,4 bilhão. Os Colchoneros, por sua vez, valem € 627,8 milhões.
Dois atacantes brasileiros estão no Top-5 dos jogadores de maior valor no Real. Do outro lado, somente um jogador estaria entre os cinco mais valorizados do grupo comandado por Xabi Alonso.
Top-5 Real Madrid
Posição Nome Valor
1º Mbappé € 180 milhões
2º Bellingham € 180 milhões
3º Vini Jr € 170 milhões
4º Valverde € 130 milhões
5º Rodrygo € 90 milhões
Top-5 Atlético de Madrid
Posição Nome Valor
1º Álvarez € 100 milhões
2º Baena € 55 milhões
3º Barrios € 55 milhões
4º Le Normand € 40 milhões
5º Gallagher € 40 milhões
E o Barcelona?
O Barcelona é o segundo do ranking de elencos mais valiosos da LaLiga: o grupo está avaliado em € 1,11 bilhão, mas já sabe que tem um desfalque importante para os próximos meses. É o meio-campista Gavi, que não atuará mais em 2025 por conta de lesão.
O jogador de 21 anos foi submetido a uma artroscopia para tratar uma contusão no menisco do joelho direito e precisará ficar afastado das atividades entre quatro e cinco meses. Mesmo que a perda do espanhol diminua o potencial do time no meio-campo, o clube catalão não fará movimentações no mercado.
