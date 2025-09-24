Corinthians lança nova terceira camisa com referência a 2005

O que era esperado se confirmou. O Corinthians lançou, nesta quarta-feira, uma terceira camisa de cores preta e laranja. E a fornecedora de material esportivo utilizou a linha Total 90, de sucesso duas décadas atrás, para o modelo. Ao mesmo tempo, lembrou modelo de dez anos atrás no próprio Timão.

Quando campeão brasileiro em 2005, o Corinthians usava exatamente a mesma linha Total 90. Num tuíte, o clube destacou que é "Do time que foi cravado na história do Corinthians para Rodrigo Garro e Jhonson". Naquela temporada, o Timão contava com estrelas como Tévez e Nilmar.

Projeto

Na época do lançamento da linha Total 90, a Nike uniu forças com vídeos de estrelas do futebol da época. E foi sucesso. Esses mesmos jogadores lideravam seus times e seleções nas respectivas campanhas, e o sucesso da fornecedora se reflete… na saudade reproduzida no lançamento corintiano desta quarta.

Em campo

O Corinthians enfrenta o Flamengo no próximo domingo (28), às 20h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão. O duelo será na Neo Química Arena, palco que historicamente favorece o Timão, mas que nesta edição tem deixado a desejar em termos de resultado.

A equipe de Dorival Júnior não vence uma partida do Brasileirão em seus domínios há seis jogos. A última vez foi por 1 a 0 contra o Santos, no dia 18 de maio. Desde então foram quatro empates e duas derrotas atuando ao lado de seu torcedor.

Fora do campo

O Corinthians foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) a pagar R$ 41,3 milhões ao meia Matías Rojas, que defendeu o clube alvinegro entre 2023 e 2024. A sanção corresponde ao atraso no pagamento de direito de imagem ao jogador neste período.