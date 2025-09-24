menu hamburguer
Veja valor da premiação do Elite 16 de Vôlei de Praia do Rio de Janeiro

Campeonato distribuirá cerca de R$ 1 milhão

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 24/09/2025
17:58
A etapa do Rio de Janeiro do Elite 16 de Vôlei de Praia começa nesta quarta-feira (24), em Copacabana, e reúne as principais duplas masculinas e femininas da modalidade. Um atrativo da competição é a premiação. No total, serão distribuídos US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão, na cotação atual) entre os 24 mais bem ranqueados, sendo a maior parte para o campeão.

As duplas eliminadas na fase de grupos recebem cerca de R$ 13 mil, as que saírem na rodada de 18 ganham aproximadamente R$ 24 mil. Os que caírem na rodada de 12 ganham o equivalente a R$ 40 mil. As duplas eliminadas nas quartas recebem cerca de R$ 48 mil.

Na disputa do terceiro lugar, o perdedor recebe R$ 63 mil, enquanto o medalhista de bronze ganha R$ 90 mil. A dupla que for medalhista de prata recebe R$ 122 mil. Finalmente, a dupla campeã ganha o valor de R$ 213 mil. Os valores são válidos tanto para o naipe masculino, quanto para o feminino.

Valores de premiação do Elite 16 de Vôlei de Praia - Etapa Rio de Janeiro/Copacabana

ClassificaçãoValor de premiação

🥇 1º

R$ 213 mil

🥈 2º

R$ 122 mil

🥉 3º

R$ 90 mil

R$ 63 mil

Eliminados nas quartas

R$ 48 mil

Eliminados na rodada de 12

R$ 40 mil

Eliminados na rodada de 18

R$ 24 mil

Eliminados na fase de grupos

R$ 13 mil

* Valores convertidos do dólar americano para o real

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Formato da competição do Elite 16 de Vôlei de Praia

O modo de disputa do Elite 16 foi alterado neste ano. Até 2024, o campeonato contemplava 16 duplas em cada naipe (feminino e masculino), com a entrada de 11 delas através do ranking, uma por convite e outras quatro após passar pelo qualificatório.

Agora, oito duplas a mais participam do Elite 16 em cada naipe, totalizando 24 equipes. Com isso, o formato de disputa teve que ser alterado.

➡️ Duda e Ana Patrícia superam compatriotas e levam bronze no circuito mundial

Das 24 duplas, 16 se classificam por meio do ranking e as outras oito passam pelo qualificatório. Com as equipes definidas, elas são divididas em seis grupos com quatro cada. Ao fim dos confrontos dentro da chave, os primeiros colocados avançam à Fase de 12, os segundos e terceiros à Fase de 18 e os quartos de cada grupo são eliminados.

Após a Fase de 12, da qual participam os seis melhores de cada grupo e os vencedores dos confrontos entre os segundos e terceiros de cada chave, a competição chega às quartas de final. Nela, os dois melhores perdedores da Fase de 12 se juntam aos seis vencedores desta mesma fase.

➡️ Após final emocionante, Brasil é ouro no circuito mundial de vôlei de praia

Com isso, o Elite 16 é, finalmente, disputado em forma de mata-mata até a grande decisão.

