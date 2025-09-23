Barcelona anuncia que jogador não atua mais em 2025 por lesão

O Barcelona informou na tarde desta terça-feira que o meio-campista Gavi não irá atuar mais em 2025. O jogador foi submetido a uma artroscopia para tratar uma lesão no menisco do joelho direito e precisará ficar afastado das atividades entre quatro e cinco meses.

— O jogador titular Pablo Páez Gavira "Gavi" passou por uma artroscopia para tratar uma lesão no menisco medial, que foi suturada para preservar o menisco. O tempo de recuperação é estimado em cerca de 4 a 5 meses.

A notícia chega como um golpe à diretoria catalã e também ao estafe de Gavi, que tinham a expectativa de um retorno entre cinco a seis semanas. Inicialmente, o meio-campista foi submetido a um tratamento conservador que não surtiu efeito.

Por não haver uma melhora na situação, precisou passar por cirurgia pelo médico Joan Carles Monllau sob supervisão dos serviços médicos do clube. A notícia foi divulgada pelo clube na última segunda-feira após passar por testes intensivos de esforço atlético.

O médico, inclusive, é o mesmo que operou Gavi, em 2023, para tratar de uma ruptura completa do ligamento cruzado e uma lesão associada no menisco externo do mesmo joelho. O procedimento afastou o jogador dos gramados por quase um ano.

A lesão de Gavi ocorreu na 2ª rodada de LaLiga, contra o Levante, no dia 23 de agosto. O meio-campista teve ruptura radial do menisco interno do joelho direito. Diferentemente de 2023, desta vez, ele lesionou o menisco interno, parte que não foi afetada há quase dois anos.

Departamento Médico do Barcelona

Além de Gavi, que só deve retornar às atividades no início do próximo ano, o Barcelona tem outros nomes no departamento médico. São eles: Lamine Yamal, Alejandro Balde, Marc-André ter Stegen e Fermín López. O último, inclusive, ficará afastado por três semanas por lesão sofrida na partida contra o Getafe no último domingo (21).

Próximos jogos do Barcelona

Apesar dos desfalques no meio-campo, o clube catalão segue na cola do líder Real Madrid em La Liga. Na próxima quinta-feira (25), o Barcelona enfrenta o Real Oviedo, às 16h30 (de Brasília) pelo Campeonato Espanhol.

