Athletico anuncia nova patrocinadora master e assina por dois anos

O Athletico anunciou a casa de apostas esportivas Viva Sorte Bet como nova patrocinadora master nesta quinta-feira (21). A empresa estampará a parte frontal da camisa rubro-negra.

O grupo também colocará a marca Viva Sorte Capitalização entre os símbolos do Furacão e da fornecedora esportiva. A ideia inicial era utilizar nos ombros, mas o espaço estava fechado - a empresa é parceira do clube há quase oito anos.

Os contratos dos dois patrocínios serão até o final de dezembro de 2026. Dentro do acordo, o Athletico pode receber bonificações por metas dentro de campo, como títulos e acesso à Série A nesta temporada.

Athletico firma contrato com a Viva Sorte Bet. Foto: Duda Matoso/athletico.com.br

“Estamos felizes e gratos pela parceria com o Grupo Viva Sorte, empresa paranaense que estará ao nosso lado neste momento de reconstrução. Essa parceria fortalecerá ainda mais o clube para a conquista dos objetivos”, destacou o presidente Mario Celso Petraglia.

“Nosso principal objetivo com essa parceria é contribuir para que o Athletico retorne à elite do futebol brasileiro e permaneça entre os grandes do país. Queremos estar próximos à torcida, promovendo diversas ações e eventos que reforcem o orgulho de ser athleticano. O torcedor pode esperar muitas novidades e oportunidades que vão tornar essa parceria ainda mais especial”, afirmou Renato Ambrósio, CEO do grupo Viva Sorte.

Empresa patrocina outros clubes

A Viva Sorte Bet já é a patrocinadora master de clubes como Goiás e Bahia. No caso do Tricolor, a marca substituiu a Esportes da Sorte, outra bet, que teve seu contrato rescindido com o clube. Na Série B, além do Furacão, o time goiano anunciou parceria com a casa de apostas na última semana.

A Viva Sorte está ampliando sua atuação no mercado e associou sua marca para além da casa de apostas. A empresa de capitalização do grupo fechou contratos de patrocínios menores com Fortaleza, Santos, São Paulo, Sport e Vasco. Nesses caso, a empresa ocupa espaços menores na camisa das equipes e não é associada ao seu núcleo de bets.

Por isso, não impede que as equipes mantenham seus atuais contratos com as casas de aposta que anunciam no espaço master dos seus uniformes. Todos os clubes citados anteriormente são patrocinados por outras empresas de aposta.

Além dos times, o atacante Neymar Jr. fechou um acordo de parceria com a Viva Sorte Capitalização. O anúncio aconteceu em seu retorno ao Santos e o jogador chegou a posar com uma camisa da empresa para fotos.