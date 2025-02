O empresário Joel Malucelli, ex-presidente e acionista da SAF do Coritiba, sugeriu uma fusão com o rival Paraná Clube nesta semana. O Tricolor caiu para a Segundona do Paranaense novamente e convive há anos com uma grande crise financeira e esportiva. O Coxa nega o interesse.

O ex-mandatário alviverde, que comandou o clube entre 1996 e 1997, afirmou que conversou com Bruno D'Ancona, sócio-diretor da Treecorp, nos últimos dias sobre a possibilidade. A empresa detém 90% do Coritiba há mais de dois anos.

- (D'Ancona) Gostou da ideia. Lógico que eles estão com muitos problemas para resolver, e a cabeça no Coxa, mas não descartaram essa possibilidade. Pensar na fusão, a princípio, pode se achar uma missão impossível, mas imaginaria um projeto bem feito e equilibrado – falou em entrevista ao ge.

Paraná rebaixado, e Coritiba em jejum

O Paraná foi rebaixado como lanterna no estadual um ano depois de subir para a elite paranaense. Esse foi o segundo rebaixamento paranista na década e o terceiro nos últimos 15 anos na competição.

O Coxa não vence o Paranaense desde 2022 e vai para o segundo ano consecutivo na Série B. O Coritiba é a equipe com mais rebaixamentos à Segundona do Brasileirão, com sete, ao lado de América-MG e Goiás. Em nota, o clube afirmou que não tem intenção de se aliar com outra equipe.

"O Coritiba esclarece que não há qualquer estudo ou conversa em andamento acerca de possível fusão com outro clube de futebol e que tal hipótese está completamente descartada", diz a nota.

A ideia não caiu bem em nenhuma das torcidas envolvidas. O torcedor do Coritiba se orgulha em ser um clube centenário, de 1909, sem precisar se fundir com nenhum clube na história. O torcedor do Paraná, que é a fusão de sete times em momentos diferentes, também não apoia se aliar com o maior rival. Vale destacar que a associação dos clubes tem o poder de vetar qualquer possibilidade de fusão.