Azuriz x Athletico: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Paranaense

Nesta sexta-feira (21), Azuriz e Athletico se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. A bola está prevista para rolar às 20h (de Brasília) e o jogo acontecerá no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco. A transmissão da partida será exclusiva dos canais NSports (streaming) e Rede Furacão (streaming).

O Azuriz terminou a primeira fase na sétima colocação, com 15 pontos. A Gralha Azul teve cinco vitórias e seis derrotas em 11 jogos, sem empatar nenhuma vez. A classificação foi garantida na última rodada ao vencer o Cianorte por 2 a 0, em casa.

O Athletico ficou na vice-liderança, com 22 pontos, por conta do saldo de gols. O Furacão venceu o Londrina por 1 a 0 fora de casa, mas viu o Operário marcar o 3x0 nos acréscimos contra o Maringá e garantir a liderança. A única derrota rubro-negra no estadual foi justamente para o Azuriz por 1 a 0, em Pato Branco, pela terceira rodada.

Azuriz x Athletico pelo Campeonato Paranaense. Foto: Maurício Moreira/Azuriz

✅ FICHA TÉCNICA

AZURIZ X ATHLETICO

QUARTAS DE FINAL (IDA) - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, Paraná

📺 Onde assistir: NSports (streaming) e Rede Furacão (streaming)

AZURIZ: Vitor Hugo; Williams Bahia, Ary Lima, Brunão (Samir), Lucas Adell e Matheus Oliveira; Cerezo e Galvan; Edinho, Wallisson e Matheus Guimarães.

ATHLETICO: Mycael; Dudu, Belezi (Tobias Figueiredo), Léo e Fernando; Raul, Patrick e Giuliano; Isaac, Luiz Fernando e Velasco.