Petraglia e Cuca trocam farpas por rebaixamento do Athletico-PR à Série B

O presidente do Athletico Paranaense, Mario Celso Petraglia, afirmou que o técnico Cuca foi um dos culpados pelo rebaixamento à Série B do Brasileiro no ano passado. O treinador rebateu e disse que o dirigente não contratou reforços viáveis sugeridos por ele.

continua após a publicidade

➡️Fique por dentro de todas as notícias do esporte em tempo real no WhatsApp! Clique aqui e siga o canal do Lance!

Petraglia, em reunião do Conselho Deliberativo na segunda-feira, alegou que a troca de treinadores prejudicou a temporada. De acordo com ele, a principal foi trazer o Cuca. Os outros quatro técnicos de 2024 foram Juan Carlos Osorio, Juca Antonello (interino), Martín Varini e Lucho González.

- Ele estava execrado pela torcida do Corinthians, por causa do episódio que ele teve no começo da vida (caso Berna, na Suíça). Nós o trouxemos para recuperá-lo para o mercado, assim o fizemos. E ele nos deixou. Ele pedia, queria o Dudu, o Gabigol. Com que condições iríamos contratar? Mudou o nosso time inteiro, falava nas entrevistas quem queria que contratasse. E pediu demissão e foi embora – comentou o dirigente.

continua após a publicidade

Desgaste na relação com Cuca

Em 23 partidas, o atual técnico do Atlético-MG conquistou o Campeonato Paranaense, não conseguiu classificação direta na fase de grupos da Sul-Americana e estava em desvantagem na Copa do Brasil após perder para o Ypiranga-RS por 2 a 1, na terceira fase. Ele saiu, em comum acordo, após o Furacão ceder o empate nos acréscimos para Flamengo (casa), Botafogo (fora) e Corinthians (casa), todos pelo Campeonato Brasileiro - o time era o oitavo após 12 rodadas.

Na época, o elenco atleticano já mostrava sinais de desgaste na relação com Cuca. O treinador solicitava reforços publicamente e indicou nomes como Jamerson (Atlético-MG), Erick Pulga (Ceará) e Keno (Fluminense).

continua após a publicidade

- Eram jogadores totalmente viáveis de trazer, e ele (Petraglia) se negou. O erro não foi ter me levado, o erro foi não ter em nenhum momento me ouvido, assim como ele faz com todos. Tenho certeza que, com estes três nomes, disputaríamos o título ou no mínimo uma vaga à Libertadores ao final da temporada. O time era bom, faltava elenco, eu sempre falei isso – declarou ao ge.

Segundo o treinador, os atacantes Dudu (Palmeiras) e Gabigol (Flamengo) foram ideias do então CEO, Alexandre Leitão. Cuca aprovou os nomes e comentou que a vinda deles era condicionada a patrocinadores para bancar os salários.

- Era um dos projetos do centenário, assim como o Santos está fazendo com o Neymar. Ele mesmo se paga, seria uma coisa curta. Todos os outros nomes eram viáveis, dentro do orçamento. Tenho certeza que as coisas seriam diferentes e eu estaria aí (no Athletico) – completou.