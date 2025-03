Ataque do Corinthians vale mais que adversários de grupo na Sul-Americana

Sorteado no Grupo C da Sul-Americana, o Corinthians entra na competição como uma das principais equipes desta edição e com o peso de ter o elenco mais valioso entre todos os 32 participantes. O levantamento feito pelo Lance! mostra que o Timão é a equipe com o maior valor de mercado, em um ranking amplamente dominado pelos clubes brasileiros. Mas a disparidade financeira se torna ainda mais notável ao comparar jogadores do alvinegro com os outros adversários de grupos.

Nesse recorte, é possível constatar que o trio de ataque corintiano formado por Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto é consideravelmente mais valioso que qualquer um dos times que jogarão contra o Corinthians nesta fase de grupos. A chave do time brasileiro tem América de Cali-COL, que saiu do pote 1, o Huracán-ARG, do pote 2, e o Racing de Montevidéo-URU, do pote 3.

Yuti Alberto, sozinho, vale mais que o time do Racing-URU.

O time colombiano, por mais que estivesse no pote principal do sorteio, não é uma equipe que se destaca na avaliação financeira da Sul-Americana. O clube é a apenas o 14º mais valioso entre os participantes, ficando atrás, por exemplo, do próprio Huracán, também da chave. O representante de Cali foi avaliado em R$ 118,6 milhões, enquanto o rival argentino foi apontado em 11º lugar com R$ 143 milhões.

Ao somar os três principais nomes ofensivos do Corinthians que disputarão a Sul-Americana, Garro, Memphis e Yuri, o trio alvinegro é avaliado em 38 milhões de euros, ou R$ 235 milhões na cotação mais atualizada.

Para o Racing, time menos valioso do grupo, a disparidade é ainda maior. A equipe de Montevidéu, aparece apenas na 23ª posição avaliado em R$ 46 milhões. Os três atletas do Corinthians valem mais de cinco vezes mais que o rival uruguaio no grupo, o que estabelece uma dominância financeira do time paulista nesta primeira fase.

Entretanto, como foi visto na Copa Libertadores, onde o Corinthians teria o sexto maior valor de mercado se tivesse passado para a fase de grupos, o alvinegro caiu para o Barcelona de Guayaquil, que não é uma equipe de ponta quando se trata dessa avaliação financeira. Ou seja, a superioridade no papel não reflete os desafios que o time de Ramón Díaz terá pela frente na etapa da Sul-Americana.

Aumento na premiação na Sul-Americana ajuda o Corinthians

Para a equipe, é de extrema importância passar da primeira fase para equilibrar as cotas e ajudar na redução das dívidas da equipe. Neste ano, a Conmebol aumentou a premiação da competição, que chegará até US$ 6,5 milhões, ou R$ 36 milhões na cotação atual.

As premiações distribuídas na Sul-Americana são menores do que as cifras da Libertadores, o que já diminui o ganho da equipe. Mas o cenário melhorou quando a entidade anunciou um aumento na premiação final da competição em 2025.

Para esta edição, houve reajuste na premiação de todas as fases. A fase de grupos, por exemplo, terá premiação de US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) pelos seis jogos disputados na etapa. Além da cifra fixa, a Conmebol também paga uma quantia a cada vitória conquistada. Cada equipe receberá US$ 115 mil (R$ 653 mil) pelos três pontos a cada jogo. No total, a fase pode render até R$ 9 milhões para um clube que termine com 100% de aproveitamento.

Na fase seguinte, dos playoffs, os clubes participantes recebem mais US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões). Os 16 melhores times da Sul-Americana 2025 receberão US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões) pela participação. Na sequência, as equipes das quartas de final ganham como bônus mais US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões). A Conmebol vai distribuir para os semifinalistas US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões). Na decisão, a premiação do vice-campeão será de US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões).