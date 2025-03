Veja o plano do Corinthians para contar com Memphis na final do Paulistão

O Corinthians se prepara para a decisão do Paulistão. Desde o último domingo (16), alguns jogadores estão servindo suas seleções. É o caso de Memphis, que defende a Holanda nesta Data Fifa, em duelo pelas quartas de final da Liga das Nações contra a Espanha. Apesar da ausência do craque, o Timão está preparado.

O jogador viajou em um avião pago por sua equipe e retornará da mesma forma. Nesta quinta-feira (20), a Holanda empatou por 2 a 2 com a Espanha, em Roterdã. O jogo de volta será no domingo (23), no estádio Mestalla, em Valência.

A meta é que Memphis deve realize um trabalho regenerativo na segunda-feira (24) e retorne aos treinos na terça-feira (25). Assim, terá dois dias de preparação antes da decisão contra o Palmeiras, na Neo Química Arena.

É uma vantagem em relação aos jogadores sul-americanos que terão que disputar partidas na terça-feira (25), pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Corinthians conta com outros quatro atletas nesta situação: Félix Torres, do Equador, Carrillo, do Peru, José Martínez, da Venezuela, e Romero, do Paraguai.

Olho na decisão

No dia 27 de março, quinta-feira, o Corinthians encara o Palmeiras no jogo de volta da final do Campeonato Paulista. A partida será na Neo Química Arena e terá somente a presença da Fiel por determinação do Ministério Público de São Paulo, que desde 2016 permite somente torcida mandante em clássicos na capital.

O Timão venceu o primeiro jogo, no Allianz Parque, por 1 a 0 e pode até empatar para sair com o título do Paulistão.