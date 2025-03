Corinthians retoma preparação para final do Paulistão com retorno de meia

O Corinthians retornou aos treinamentos nesta quinta-feira (20), após folga de três dias para o elenco. A atividade, realizada no CT Dr. Joaquim Grava, contou com o retorno do meia Igor Coronado, que iniciou um trabalho de transição.

O jogador se recupera de uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita e voltou a participar de uma atividade em campo com os companheiros. Ramón Díaz não pôde contar com Carrillo, José Martínez, Romero, Félix Torres e Memphis, que defendem as suas seleções na Data Fifa.

A atividade começou com um trabalho de força do elenco na academia. Após a primeira parte, o grupo aqueceu no gramado e fizeram atividades físicas no campo. Ramón Díaz promoveu doIs exercícios técnicos: troca de passes com movimentações e posse de bola.

O Corinthians foca na preparação para a decisão do Paulistão. Serão sete dias de treinamentos até a final do torneio estadual. Nesta sexta-feira (21), o elenco terá atividades em dois períodos no CT Dr.Joaquim Grava.

Igor Coronado inicou transição física em treino do Coirnthians nesta quinta-feira (20) (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Olho na decisão

No dia 27 de março, quinta-feira, o Corinthians encara o Palmeiras no jogo de volta da final do Campeonato Paulista. A partida será na Neo Química Arena e terá somente a presença da Fiel por determinação do Ministério Público de São Paulo, que desde 2016 permite somente torcida mandante em clássicos na capital.

O Timão venceu o primeiro jogo, no Allianz Parque, por 1 a 0 e pode até empatar para sair com o título do Paulistão. O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri falou sobre a preparação para a decisão estadual.

— A partir de agora vamos focar na partida de quinta-feira, que será muito importante. Temos que estar 100% todos, pois será uma partida muito importante e difícil — afirmou o jogador.