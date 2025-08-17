menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Vaquinha do Corinthians quita 145ª parcela; veja quanto falta

Campanha visa pagar dívida do estádio do Timão

neo quimica
imagem camera(Foto: Bruno Granja)
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 17/08/2025
17:56
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Gaviões da Fiel, organizadora da campanha Doe Arena, popularmente conhecida como "Vaquinha do Corinthians", anunciou que a 145ª parcela da dívida do clube alvinegro com a Caixa Econômica Federal foi paga neste sábado (16).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Dorival Júnior acelera processos no Corinthians e escancara limitações do elenco

O financiamento coletivo visa quitar a dívida com a instituição financeira referente à Neo Química Arena, avaliada em R$ 700 milhões. A amortização do débito acontece de forma diária, com exceção dos finais de semana. A 145ª parcela custou R$ 20.469,48.

Lançada em novembro do ano passado, o prazo previsto para que a campanha fosse encerrada era maio. Entretanto, a torcida organizada conseguiu prorrogar a data até o dia 31 de dezembro de 2025. A Vaquinha do Corinthians arrecadou R$ 40.777.620,04. A Vaquinha estagnou nos últimos meses, e a ação estacionou na arrecadação, não conseguindo evoluir da casa dos 40 milhões.

continua após a publicidade

O valor representa 5,83% do objetivo da campanha. Ainda faltam R$ 659.222.379,96 para a meta ser alcançada. A dívida perdura desde 2013, quando a Caixa Economica Federal emprestou R$ 400 milhões ao Corinthians para a construção do seu estádio, utilizado no ano seguinte na Copa do Mundo realizada no Brasil. O financiamento público gerou juros que elevaram a dívida para cerca de R$ 700 milhões.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians e Barcelona-EQU em Itaquera pelo jogo de volta da pré-Libertadores
Campanha promovida pela torcida do Corinthians visa quitar dívida do clube com a Caixa Econômica Federal (Foto: Ulissses Lopresti / Lance!)

Como doar para a Vaquinha do Corinthians?

Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado. A arrecadação acontece por meio do site doearenacorinthians.com.br.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias