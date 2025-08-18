Atacante perde espaço com Dorival Júnior e pode deixar o Corinthians
Héctor Hernández não entra em campo desde junho
O Corinthians sofre com a falta de opções no elenco. Quando chegou, em abril deste ano, Dorival Júnior pediu quatro reforços, recebeu o atacante Vitinho, mas o clube foi punido com um transfer ban e não pode contratar no momento. Em meio a esse contexto de escassez, o treinador deve perder outra peça do setor ofensivo: Héctor Hernández.
O centroavante espanhol não entra em campo desde o empate por 1 a 1 com o Grêmio, em junho, antes da parada do calendário nacional para o Mundial de Clubes da Fifa. Além disso, não é relacionado desde julho, quando o Corinthians empatou por 0 a 0 com o Cruzeiro. Após a derrota por 2 a 1 para o Bahia,beste sábado (16), Dorival Júnior falou sobre ausência de Héctor e disse que o tema precisa ser debatido com Fabinho Soldado, executivo de futebol.
— Esse é um assunto que o Fabinho está a par. Qualquer dúvida, é com ele — disse o treinador de forma sucinta.
Contra o Bahia, Dorival Júnior optou por escalar um ataque formado por Kayke e Gui Negão, dois jovens da base, e preteriu o experiente atacante de 29 anos. Héctor Hernández marcou apenas dois gols em 34 partidas com a camisa do Timão.
Instabilidade
O atacante foi contratado em setembro de 2024, pouco antes da chegada de Memphis. Contratado do Chaves, de Portugal, mesmo clube de Hugo Souza, Héctor Hernández nunca conseguiu se firmar como titular do Corinthians.
No primeiro semestre, quando o Timão ainda era comandado por Ramón Díaz, Héctor Hernández também ficou de fora da fase final do Paulistão, e chegou a assistir às decisões do Paulistão unto aos torcedores em uma quadra de futevôlei, que pertence ao ex-presidente Augusto Melo.
Entretanto, no início do Brasileirão, esboçou uma reação. O espanhol marcou na estreia da competição nacional, no empate por 1 a 1 com o Bahia, na Arena Fonte Nova. No primeiro jogo de Dorival Júnior, Héctor Hernández marcou na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, pela Copa do Brasil.
Atualmente, o treinador não pode contar com Yuri Alberto, que se recupera de uma cirurgia na hérnia inguinal, e Memphis, com uma lesão muscular na coxa. A tendência é que Dorival Júnior aposte, cada vez mais, nas categorias de base.
