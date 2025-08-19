Dorival quebra a cabeça para montar ataque do Corinthians sem Memphis e Yuri Alberto

O Corinthians vive um momento de reconstrução no setor ofensivo. A derrota por 2 a 1 para o Bahia, no último sábado (17), na Neo Química Arena, expôs as dificuldades de Dorival Júnior para encontrar soluções sem poder contar com dois de seus principais jogadores: Yuri Alberto e Memphis Depay.

Sem o centroavante e o meia-atacante holandês, coube ao jovem Gui Negão, de apenas 18 anos, assumir protagonismo. O camisa 56 aproveitou a oportunidade e marcou, aos 31 minutos do primeiro tempo, o único gol do Timão na partida. Foi o primeiro tento como profissional do garoto, que já havia somado seis aparições nesta temporada, e que agora passa a ser visto como opção real para sequência no time.

Outro nome que ganha força é o de Vitinho. Reforço recém-chegado, o atacante estreou diante do Bahia, entrando aos 22 minutos da segunda etapa no lugar de Gui Negão. E chegou para suprir uma carência que o treinador já havia identificado, de ter um jogador de velocidade.

Em pouco mais de 20 minutos em campo, mostrou intensidade: finalizou uma vez, criou uma grande chance, deu três passes decisivos e venceu dois duelos. A boa impressão inicial o coloca como alternativa imediata para Dorival, em um momento em que o elenco sofre baixas significativas.

Yuri Alberto passou por cirurgia de hérnia inguinal e deve perder várias semanas, incluindo as quartas de final da Copa do Brasil. Já Memphis Depay, com lesão muscular sofrida contra o Palmeiras, deve retornar antes, mas também segue como ausência importante no curto prazo.

Enquanto lida com os desfalques, Dorival terá de escolher entre juventude e experiência. Ángel Romero volta de suspensão e desponta como opção de confiança, enquanto Talles Magno e Kayke também correm por fora na disputa por espaço no ataque alvinegro.

Com 22 pontos, o Corinthians ocupa a 14ª posição no Campeonato Brasileiro, apenas três acima do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O próximo compromisso será contra o Vasco, no domingo (24), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 21ª rodada da competição.