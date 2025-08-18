Corinthians faz primeiro treino de olho no duelo contra o Vasco

O Corinthians começou a semana de preparação para o Campeonato Brasileiro. Na manhã desta segunda-feira (18), no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco focou no confronto contra o Vasco da Gama, adversário da próxima rodada.

A atividade teve início com exercícios de força na academia. Após o aquecimento no gramado, os jogadores participaram de um trabalho de pressão pós-perda, visando a rápida recuperação da posse de bola.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Bahia seguiram para atividades regenerativas na parte interna do CT. Os demais permaneceram em campo para um jogo de enfrentamento em espaço reduzido, complementado por cruzamentos e finalizações.

O Timão retorna aos treinos na manhã desta terça-feira (19) e seguirá trabalhando no CT Dr. Joaquim Grava até sábado (23), quando a delegação viajará para o Rio de Janeiro. O duelo contra o Vasco será realizado no domingo (24), às 16h, em São Januário.

O Corinthians ocupa a 14ª posição no Campeonato Brasileiro, com 22 pontos conquistados em 20 jogos. Até o momento, a equipe soma cinco vitórias, sete empates e oito derrotas, marcando 19 gols e sofrendo 25, o que resulta em saldo negativo de seis.

Dorival Jr. tem dúvidas para o duelo com o Vasco (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Reforços e dúvidas

A tendência é que o técnico Dorival Júnior conte com os retornos de Romero, Cacá e Fabrizio Angileri, que cumpriram suspensão automática. Por outro lado, Memphis, Yuri Alberto, Carrillo e Hugo seguem entregues ao departamento médico.

Com os desfalques, Dorival optou por iniciar o duelo contra o Bahia com Gui Negão e Kayke no ataque, dois jovens promovidos da base. Durante a partida, o treinador ainda utilizou Bahia, Ryan e Dieguinho. Segundo o comandante alvinegro, as substituições foram feitas por necessidade.

— São garotos ainda, estão crescendo nos treinos. Gostaria de estar com a equipe mais equilibrada para dar mais tranquilidade a esses garotos, estamos correndo risco, mas não temos opção. Temos que antecipar. O importante é que estão dando uma boa resposta e naturalmente ganharão mais oportunidades — finalizou o treinador.