Arnold Brasil 2025: feira bate recordes em negócios e tem cifras bilionárias; veja números

A Arnold Sports Festival South America, realizada em São Paulo neste último fim de semana, se reafirmou como principal polo comercial para a indústria fitness no continente. O evento bateu recordes em movimentações financeiras em diversos setores do mercado, que engloba desde marcas do setor esportivo até representantes de linhas de saúde e bem-estar.

A feira registrou um valor recorde nas negociações financeiras entre as empresas presentes, dobrando o valor da edição 2024. Neste ano, foram R$ 1 bilhão somando a atuação de todos os setores em três dias de feira. Realizada no Expo Center Norte, na capital paulista, foram três pavilhões utilizados desta vez, sendo um deles exclusivo para as competições de fisiculturismo, artes marciais e levantamento de peso.

A CEO Ana Paula Graziano destaca que o evento acaba funcionando como um espaço para encontro das marcas e que viabiliza os negócios das empresas. Segundo ela, dessa forma, é possível atender tanto o público geral quanto lojistas, empresários e investidores.

- O Arnold Brasil acaba sendo um grande shopping center. E a gente sempre procura os melhores parceiros, a gente tenta sempre ter as melhores marcas do setor aqui dentro. [...] A gente ter uma área que permita um networking entre eles é muito importante. Essa é a grande engenharia que a gente faz. [...] O trabalho que a gente tem feito é um trabalho de confiança. A gente lida com gente. Eu sempre falo que meu negócio não é estande, meu negócio é gente. É gente cuidando de gente. É isso que a gente faz. Às vezes, os grandes negócios não são feitos para mim, para a minha empresa, mas são feitos entre eles - destaca e executiva.

No total, o evento reuniu pouco mais de 105 mil pessoas, superando a marca dos 100 mil de 2024. Os setores que mais apresentaram crescimento foram os segmentos de health, com aumento de 300% no valor movimentado comparado à última edição, enquanto a ala de bem-estar subiu 175% nesta edição. Para os organizadores, foram os principais diferenciais para alavancar os números da feira.

Apostas das marcas

Uma das estratégias mais aproveitadas pelas marcas na Arnold Brasil é de lançamentos de novos produtos ou parcerias. O setor de suplementação foi um dos que mais aproveitou para colocar nas prateleiras e balcões dos stands novos produtos para a compra em primeira mão dos clientes.

Segundo apuração do Lance! Biz, as movimentações financeiras na parte comercial das empresas de suplementos se equiparam às vendas de outras datas importantes para o comércio, como a black friday.

A Integral Médica, marca especializada no setor, projetou faturamento de R$ 60 milhões com as vendas B2B e B2C da empresa nos três dias de feira. O diretor de comercial e marketing da empresa, Fernando Moura, explicou a importância das marcas se posicionarem com força na feira e levarem inovação aos clientes.

Outra ação muito vista na Arnold Brasil foi a presença de atletas e influenciadores fitness nos stands das marcas que são suas patrocinadoras. O objetivo é criar uma identificação ainda maior entre marcas e consumidores.